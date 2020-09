Everyday Grammar: Wish + Would 사용법

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다.” 미국인들은 종종 “wish + would” 형태를 이용해 불편하거나 짜증 나는 상황을 간접적으로 표현하기도 합니다. 영어에서는 무언가를 바랄 때 wish, hope, want 등을 사용하는데요. 오늘은 wish + would 사용법과 이 세 낱말의 차이점, 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Have you ever hoped that someone would change a bad habit or unpleasant behavior? (여러분은 누군가 나쁜 습관이나 불쾌한 행동이 바뀌기를 바란 적은 없습니까?)

-If you live on this planet, chances are that you have! (만약 여러분이 이 행성-지구상에 살고 있다면 분명 그런 적이 있었겠죠!)

-One way English speakers express such a hope is with form wish + would

(영어 구사자들이 그런 바람을 표현하는 한 방법은 wish +would 형태로 하는 것입니다.)

-Listen to the form as this speaker talks about an ongoing problem:

(이 화자가 현재 일어나고 있는 문제에 대해 이야기하는 것을 들어보세요.)

-I wish you would stop smoking. It’s going to give you lung problems.

(나는 당신이 흡연을 끊었으면 좋겠습니다. 흡연은 당신의 폐에 문제가 생기게 할 거예요.)

-The form “wish + would“ is also a way of casually complaining about someone, sometimes knowing that the behavior will not change.

(wish + would 문장 형태는 또 어떤 사람에 대해 가볍게 불평하는 방법으로 사용됩니다. 어쩌면 그 행동이 바뀌지 않으리라는 것도 알고 있죠.)

-Here’s an example: (여기 예문이 있습니다:)

예문 1) That actor is so rude. I wish he would be nicer to people. (그 배우는 너무 무례합니다. 저는 그가 사람들에게 좀 더 친절하기를 바랍니다.)

▪ 여기서 잠깐! 영어에서 무언가를 바란다는 표현을 할 때 wish, hope, want 등을 사용할 수 있습니다. 한국어에서는 모두 무언가를 소망한다는 뜻으로 굳이 구분하지 않지만 영어에서는 상황에 따라 달리 표현합니다.

간단히 말해 *hope는 미래에 어떤 일이 일어나기를 간절히 바랄 때, 확신을 가지고 어떤 일을 기대하며, 실현 가능성이 높거나 적어도 어렵지는 않다고 여겨질 때 주로 사용합니다.

예문 2) I hope I pass my test (시험에 통과되길 바랍니다.)

예문 3) I hope I can get a birthday present. (생일 선물을 받을 수 있길 바랍니다.)

*wish는 hope와 비슷하게 무언가를 기대하지만 실현 가능성이 높지 않고, 자신에게는 보통 쓰지 않습니다. 즉 “I wish that you pass your test”라고 말할 수는 있어도 “I wish that I pass my test” 라고 말하지 않습니다.

예문 4) It’s been raining all day. I wish it would stop raining. (온종일 비가 내리고 있습니다. 비가 그치면 좋겠습니다. – 하지만 그런 일은 거의 일어나지 않으리라는 것을 함축하고 있습니다.)

*want는 그냥 어떤 걸 원하거나 좋아하는 것을 표현할 때 편하게 사용할 수 있습니다.

예문 5) I want to eat a cookies. (과자가 먹고 싶어요.)

다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-We can use this form in positive sentences with would or negative sentences with wouldn’t to express the same general meaning, like this: (영어에서는 같은 뜻을 표현하는 데 would가 있는 긍정문이나 wouldn’t 가 있는 부정문 둘 다 사용할 수 있습니다. 이런 식입니다.)

예문 6) I wish he wouldn’t be mean to people. (나는 그가 사람들에게 못되게 굴지 않기를 바랍니다.)

예문 7) I wish you would not smoke cigarettes! (나는 당신이 담배를 피지 않기를 바랍니다.)

-For some English learners, the form wish + would may be a little challenging at first because it contains a noun clause. (어떤 영어 학습자에게는 wish + would 형태가 명사절을 담고 있어 처음에는 좀 어려울 수도 있을 겁니다.)

예문 6은 원래 I wish + that he wouldn’t be mean to people의 명사절로 구성되어 있습니다.

-Not to worry! (걱정하지 마세요!) -You can learn more about the verb wish and how we use it with noun clauses on earlier Everyday Grammar programs. (동사 “wish”에 대해 더 배울 수 있고, 전에 이 시간을 통해 어떻게 명사절을 사용하는지에 대해서도 배웠습니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다.