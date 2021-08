Everyday Grammar: zero conditional sentence (제로가정문)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 “제로가정문(Zero Conditional Sentence)”에 대해 알아보겠습니다.

가정문은 영어 학습자들이 가장 까다롭게 생각하는 문법 가운데 하나입니다.

영어의 가정문은 또 제로가정문, 1차 가정문, 2차 가정문 등으로 구분되기 때문에 더 복잡하게 생각할 수 있는데요. 하지만 간단한 개념만 이해하면 어렵지 않습니다.

오늘은 가정문 가운데 먼저 제로가정문에 대해 살펴봅니다.

가정문은 보통 'if'나 'when' 등의 접속사가 이끄는 구절(종속절)과 그에 따른 결과를 나타내는 주절로 이뤄집니다.

'제로가정문(zero conditional statement)’은 변하지 않는 과학적 진리나 사실, 법칙, 일상적인 행동을 설명하는 문장입니다. 이 때 동사는 종속절과 주절 모두 현재형을 씁니다.



예문을 들어보겠습니다.

-If you heat ice, it melts. (만일 당신이 얼음을 가열하면, 그건(얼음은) 녹습니다.) --> 이 문장은 조건을 나타내는 if (만약)이라는 접속어가 이끄는 종속절과 it melts라는 주절로 이뤄져 있습니다. 얼음을 가열하면 녹는 것은 변하지 않는 과학적 사실입니다. 이런 문장을 제로가정문이라고 합니다. 이때 종속절과 주절에 있는 동사는 모두 현재형을 써야 합니다.

때를 나타내는 when으로 시작하는 가정문의 경우도 마찬가지입니다.

-When you heat ice (종속절), it melts. (주절) (당신이 얼음을 가열하면, 얼음이 녹습니다.)

-If it rains, the grass gets wet. (만약 비가 온다면, 잔디는 젖습니다.)

-When it rains, the grass gets wet. (비가 오면 잔디가 젖습니다.)

이 문장들도 비가 오는 것 (a)과 잔디가 젖는 것(b), 두 개의 절로 이뤄져 있습니다. 비가 오면 잔디가 젖는 것은 기정사실이며, 이때도 동사는 현재형을 사용해야 합니다.

그런가 하면 어떤 조건이 발생하고, 그 결과에 따라 어떤 일이 벌어지는 일상적인 상황에도 제로가정문을 쓸 수 있습니다.

예문) If the weather is good, I walk to work.(만약 날씨가 좋다면, 나는 걸어서 출근합니다.)

예문) If you eat too much, you get fat (니가 너무 많이 먹으면 뚱뚱해질거야.)

자, 그럼 이런 내용을 생각하시면서 질 박사(Dr. Jill)과 존 씨(Mr. John)의 대화를 들어보시기 바랍니다.

Mr. John: Hello, Dr. Jill! What were you thinking about today? (안녕하세요. 질 박사님, 오늘은 무슨 생각하셨나요?)

Dr. Jill: I watched a science documentary yesterday. (나는 어제 과학 다큐멘터리를 봤어요.)

Mr. John: That sounds boring – not exciting, like grammar. (지루한 소리군요. 문법처럼 흥미롭지 않아요.)

Dr. Jill: In any case, the documentary got me thinking about how certain scientific ideas relate to grammar. (어쨌든, 그 다큐멘터리는 어떤 과학적 사고가 문법과 어떻게 관련되는지 생각하게 했죠.)

Mr. John: Really? How so? (정말요? 어떻게요?)

Dr. Jill: Think of ideas that hold true: When water reaches a certain temperature, it freezes. If you drop an object, it falls to the ground. (진리를 담고 있는 아이디어들을 생각해보세요: 물은 일정 온도에 도달하면, 얼어붙습니다. 만약 당신이 어떤 물체를 떨어뜨리면, 그건 땅으로 떨어집니다.)

Mr. John: Are you talking about grammar rules? (박사님 지금 문법에 대해 이야기하시는 건가요?)

Dr. Jill: No, I was thinking about conditional statements – statements that suggest when X happens, Y happens. (아니요. 저는 가정문에 대해 말하고 있는 겁니다. - X가 벌어지면 Y가 일어난다는 것을 나타내는 문장 말입니다.)

Mr. John: Right! And you used the present tense for both parts of the sentence – the part that begins with if or when – and the part that shows the result – the main clause. (맞습니다. 그리고 박사님은 문장의 두 부분 모두 현재 시제를 사용하셨습니다. – If나 when으로 시작하는 부분과 그 결과를 보여주는 부분 -주절에서 말이죠.)

Dr. Jill: Yes. When both parts use the present tense, we sometimes call it the zero conditional. (그래요. 두 부분 모두 현재 시제를 쓸 때, 우리는 제로가정문이라고 부르곤 하죠.)

Mr. John: That’s a useful structure for talking about general truths – like the laws that govern our natural world. (그건 우리 자연세계를 다스리는 법칙 같은 보편적 진리에 대해 말할 때 유용한 문장구조입니다.)

Dr. Jill: But these conditionals have all kinds of uses. (그런데 이 제로가정문에는 모든 종류의 용도가 있어요.) Consider this statement: When one of my llamas escapes from my farm, I call Bill, the llama catcher. (이 예문을 생각해보세요: 제 농장에서 라마 한 마리가 도망치면 나는 라마잡이 빌에게 전화합니다.) --> 이 문장은 과학적 진리나 사실을 말하지는 않지만, 질 박사의 농장에서 어떤 일이 벌어지면 늘상 하는 질 박사의 일상적 행위를 이야기하고 있습니다.)

Mr. John: I forgot about your llama farm! (제가 박사님 라마 농장에 대해 잊고 있었네요!) You have all kinds of unusual investments. (박사님은 모든 종류의 특이한 투자를 하고 계십니다.)

Dr. Jill: Here’s another one: If John invests in a company, it collapses. (여기 또 하나 예문이 있어요. 만일 존이 회사에 투자하면, 그 회사는 망합니다.)

Mr. John: That’s not fair! It’s true that I’ve made some bad cryptocurrency investments. (그건 불공평해요! 사실은 제가 나쁜 가상화폐에 투자해서 그런 거예요.)

자, 이제 동영상을 한 번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.