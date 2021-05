Everyday Grammar: Simple Past Tense (단순 과거 시제)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 알기 쉽게 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분합니다. 오늘은 가장 기본적인 시제의 하나인 단순 과거 시제에 대해 알아보겠습니다.



오늘도 질 박사(Dr. Jill)와 존 씨(Mr. John)의 대화로 시작합니다.

Mr. John: Hello, Dr. Jill! How are you doing today? (안녕하세요, 질 박사님!

어떻게 지내고 계세요?)

Dr. Jill: I’m doing great! You know John? I’ve been reading some of my old diary entries. ( 아주 잘 있어요! 그거 아세요 존? 요즘 저는 제 오래된 일기들을 읽고 있답니다.)

Mr. John: Shouldn’t those be in a museum? (그건 박물관에 있어야 하는 거 아니예요?)

Dr. Jill: No, I’m not that old. (아니에요. 내가 그렇게 늙지는 않았어요.)

Mr. John: I’m only joking! I’m sure your handwriting is better than mine.

(그냥 농담한 거예요! 박사님 손글씨는 저보다 훨씬 나을 게 분명합니다.)

Dr. Jill: Reading these entries made me think about Grammar and how the simple past plays an important part in journal writing. (이 일기들을 읽으면 문법에 대해서, 또 단순 과거가 일기를 쓸 때 얼마나 중요한 역할을 하는지 생각하게 합니다.)

Mr. John: Right! In journals, you often describe your day – The events that took place before you wrote them down. (맞아요. 우리는 일기에 우리의 하루를 묘사하곤 하죠.- 일기에 쓰기 전에 일어났던 일들 말입니다.)

Dr. Jill: That’s right. The basic idea of the simple past is that at one point in time in the past, an event happened. It began and ended in the past. (그렇죠. 단순 과거 시제의 기본적인 개념은 과거의 어떤 한 시점에서 일어났던 일에 대한 것입니다. 과거에서 시작해 과거에서 끝나는 거죠.)

▪ 즉, 일기는 쓰는 시점으로부터 과거의 일을 서술하는 것이기 때문에 단순 과거 시제가 많이 사용된다는 이야기입니다. 단순 과거 시제를 만드는 방법은 간단합니다. 동사의 과거형을 사용하면 되는데요. 대부분의 동사에는 일정한 법칙이 있습니다. 즉 동사 원형에 -ed 또는 -d 를 붙이면 됩니다.

동사 원형 과거형

Watch watched

finish finished

stop stopped

discover discovered

clean cleaned ...

하지만 이렇게 규칙적이지 않은 동사, 즉 불규칙한 과거형을 가진 동사도 꽤 있습니다.

동사 원형 과거형

eat ate

meet met

see saw

buy bought

go went

come came

등인데요. 이런 불규칙 동사는 외워야 합니다.

계속해서 영상 속 대화를 들어보시죠. 질 박사는 존에게 자신의 어릴 적 일기 내용을 소개하고 있습니다.

Dr. Jill: Listen to this journal entry. (이 일기 내용 좀 한 번 들어보세요.) I was so crazy in my youth! (청소년기에 저는 정말 미쳤었군요!)

닥터 질의 일기 내용입니다.

"Yesterday, I went to an underground rock festival in New York. (어제, 나는 뉴욕의 언더그라운드 락 페스티벌에 갔습니다.) At home, I dressed in wild clothes and I hitchhiked to the event. (저는 야생적인 느낌의 옷을 차려 입고, 행사장까지 히치하이크를 했습니다.) * 히치하이크이란 목적지까지 지나가는 차를 얻어타고 가는 행위입니다. When I arrived, I saw…(거기 도착해 저는…봤습니다….)"

Mr. John: Thank you for sharing, Dr. Jill! I think I’ve heard enough. I noticed how often you used the simple past. (질 박사님, 함께 나눠주셔서 고맙습니다. 그 정도 들으면 충분한 것 같아요. 박사님이 얼마나 자주 과거 시제를 사용했는지 알았어요.)

Dr. Jill: But the story gets so crazy. Listen to this. (하지만 이야기가 더 기가 막혀져요. 이것 좀 들어보세요.)

Mr. John: I think I’m having internet connection problems…( 인터넷 접속에 문제가 있는 것 같아요…)

▪ 질 박사의 이야기가 길어지려 하자 존 씨가 서둘러 전화를 끊으려고 하네요. 여러분도 질 박사의 일기 속에서 어떤 단순 과거 시제가 사용됐는지 찾아보시기 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.