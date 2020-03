Everyday Grammar: Pronouns and Gender

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 남성 단수 대명사 he의 소유격은 his, 여성 단수 대명사 she의 소유격은 her입니다. 그럼 성을 모를 땐 어떻게 할까요? 간단한 방법이 있는데요. 오늘 강좌에서 자세히 설명해드리겠습니다.

진행자 존 러셀의 말로 시작합니다.

I was reading the news recently and saw a strange story. (제가 최근에 뉴스를 읽다가 이상한 기사를 봤어요.)

It was about a jewel thief. (보석 도둑에 관한 것이었습니다.)

This thief always leaves a business card at the scene of the crime! (이 도둑은 범행 현장에 언제나 명함을 남겨둬요!)

Here is what the story said: (그 기사의 내용은 이렇습니다:)

“The thief left their business card at the crime scene.”

그 도둑은 범행 현장에 자신의(their) 명함을 남겼다.

Why would the author write, “The thief left their business card?” (기자가 왜, “그 도둑이 범행 현장에 자신의<their> 명함을 남겼다”고 썼을까요?)

“Thief” is singular – one thief. (“thief”는 단수입니다. 도둑 한 명인거죠.)

“Their” is plural and is the possessive form of “they.” (“their”는 복수 대명사인 “they”의 소유격입니다.)

So why did the writer use “their?” (그렇다면 기자는 왜 “their”를 썼을까요?”)

▪ 성별 구분없이 사용하는 ‘their’

위 질문의 정답은 성별에 관한 것입니다.

도둑이 남성인지 여성인지 모르기 때문에 그렇게 쓴 거죠.

성별이 수수께끼라서, “his(그 남자의)” 또는 “her(그 여자의)”를 사용하지 못한 겁니다.

이렇게 성별이 알려지지 않았을 때 “their”를 대신 쓰는 경우가 많습니다.

물론 아래와 같이 쓸 수도 있죠.

“The thief left his or her business card at the crime scene.”

그 도둑은 그의(his) 혹은 그녀의(her) 명함을 범행 현장에 뒀습니다.

하지만 이렇게 쓰는 방식은 미국에서 빈도가 줄고 있습니다.

“their”를 단수 소유격 대명사로 사용하는게 훨씬 흔한데요. 간편하기 때문입니다.

일상 대화는 물론이고, 글쓰기에서도 마찬가지입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.