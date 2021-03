Everyday Grammar: The Simple Past (단순 과거)

‘Everyday Grammar’, ‘매일 문법’은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 영어의 동사는 크게 12개의 시제로 구분할 수 있습니다. 한국어에는 없는 생소한 시제도 있어 다소 까다롭게 여겨지기도 하는데요. 오늘은 그 가운데서도 가장 간단한 단순 과거 시제에 관해 설명해드리겠습니다.

오늘도 진행자 앨리스 브라이언트 씨의 말로 시작합니다.

-Today we are talking about the simple past verb tense. (오늘은 동사의 단순 과거 시제에 대해 이야기하겠습니다.)

-We can use many verb tenses to talk about the past, but the simple past is what we use most often. (우리는 과거에 대해 이야기할 때 많은 동사 시제를 사용할 수 있습니다. 하지만 가장 자주 사용하는 것이 단순 과거 시제입니다.)

-We form this tense by adding -ed or -d to most verbs in English. (우리는 대부분의 영어 동사에 -ed 또는 -d를 붙여서 이 시제를 만듭니다.)

-But English has many verbs with irregular past forms, (하지만 영어는 불규칙한 과거형을 가진 동사도 많이 있습니다.)

즉 -ed나 -e로 끝나지 않는 동사들입니다. 예를 들어

동사 원형 과거형

say said

have had

go went

be ( am / is / are) was / were

see saw

같은 동사입니다. 그런가 하면 -ed 나 -d 가 아니라 -t로 끝나는 경우도 있습니다. 예를 들어

동사 원형 과거형

bend bent

build built

deal dealt

feel felt

단순 과거 시제는 크게

1) completed action in the past (과거에 완료된 사건이나 행동을 말할 때)

2) habits in the past (과거의 습관을 말할 때) 사용할 수 있습니다.



다시 브라이언트 씨의 이야기 이어집니다.

-Listen to this speaker talk about a completed action in the past: (이 화자가 과거에 완료된 행동에 대해 말하는 것을 들어보세요.)

예문) I watched some funny videos last night.(나는 어젯밤에 재미있는 비디오를 봤습니다.)

-And when we use the simple past tense about past habits, we usually add short phrases to make the meaning clear. (그리고 과거의 습관에 대해 단순 과거 시제를 사용할 때는 의미를 보다 분명하게 하기 위해 짧은 구를 추가하기도 합니다. )

-Listen to these speakers use the simple past to talk about repeated past actions: (이 화자들이 과거의 반복된 행동에 대해 말하기 위해 단순 과거 시제를 사용하고 있는 것을 들어보세요.)

예문) I took drawing classes in middle school.(나는 중학교 때 회화 수업을 받았습니다.)

예문) She ran every day for three months.(그녀는 3개월 동안 매일 달렸습니다.)

-To form question with the simple past, we add the verb “do,” like this:

(단순 과거 시제를 사용해 의문문을 만들 때는, “do’”동사를 붙입니다. )

예문) Did you take drawing classes in middle school? (당신은 중학교 때 회화 수업을 받았습니까?)

-Notice that when we use the past tense auxiliary, “did,” the main verb, “take,” stays in simple form. (이 문장에서, 과거 시제에 본동사 take는 단순 형태를 유지하고, 조동사 did를 사용한 것을 주목하세요.)

-Negative statements in this tense also use the auxiliary verb “do.” (단순 과거 시제에서 부정문을 만들 때도 조동사 “do”를 사용합니다.)

예문) I did not take drawing classes in middle school. (나는 중학교때 회화 수업을 받지 않았습니다.)

자. 이제 동영상을 다시 한번 돌려서 오늘의 주제를 찬찬히 다시 살펴보시고 숙지하시길 바랍니다.

VOA 한국어 방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.