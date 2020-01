Everyday Grammar: Using 'Whose'

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 오늘은 소유격 관계대명사 ‘whose’에 대해 알아봅니다. 말하기와 글쓰기에서 두루 중요한데요, 학습자들이 ‘who’s’와 혼동하는 경우도 있습니다. ‘whose’의 3대 용법을 쉽게 설명해드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 시작합니다.

루시아: I wrote a poem and I need your opinion on it. (제가 시를 하나 썼어요, 당신 의견이 필요합니다.)

There is a woman whose husband is a football player. (남편이 풋볼선수인 여자가 있다네.)

There is a man whose wife is a teacher. (아내가 교사인 남자가 있다네.)

There is a woman who’s a mayor. (시장인 여자가 있다네.)

There is a man who’s a preacher. (설교자인 남자가 있다네.)

루시아: That’s what I’ve got so far. (그게 지금까지 제가 한 거예요.)

카베: Not bad. (나쁘지 않네요.) I like your play on WHOSE and WHO’S. (WHOSE와 WHO’S의 언어 유희가 좋아요.)

루시아: Thank you! (고맙습니다!)

▪ “whose”의 용법

WHOSE는 소유를 보여주는데 사용합니다. 누군가 무엇을 가진 사실을 나타내는 건데요. 대명사로 작용합니다. 문법용어로는 ‘소유격 관계대명사’라고 부르죠.

언제나 명사 앞에 옵니다. “whose umbrella(누구의 우산)”이나 “whose house(누구의 집)” 처럼요.

WHOSE의 활용법 세가지가 있습니다.

▪ 첫째, 질문에 들어가는데요. 문장구조는 아래와 같습니다.

WHOSE + 명사 + 동사 “TO BE” +THIS/THAT/THESE

예문 보시겠습니다.

예문) Whose shoes are these? (이것들이 누구의 신발인가요?)

▪ 둘째, 사람이나 동물, 사물에 의한 소유를 보여주는 관계절을 이끕니다.

예문) Ms. Smith teaches a class for students whose native language is not English. (스미스 여사는 영어 아닌 모국어를 가진 학생들을 위한 강좌를 가르칩니다.)

WHOSE와 명사가 함께 관계절 시작에 나온 것을 기억하세요.

예문) The student whose essay I read writes well. (제가 작문을 읽은 그 학생은 글을 잘씁니다.)

WHOSE를 who’s와 혼동하시면 안됩니다. who’s는 “who is”나 “who has”의 축약형입니다.

▪ 그리고, 명사절에도 WHOSE를 활용할 수 있습니다. 이럴 땐 “know(알다)” 또는 “wonder(궁금해하다)” 같은 동사들과 자주 쓰입니다.

예문) I know whose dress she borrowed for the dance. (저는 그녀가 그 춤을 위해서 누구의 드레스를 빌렸는지 알아요.)

I wonder whose song was chosen for the compilation. (저는 그 모음집에 누구의 노래가 선택됐는지 궁금합니다.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.