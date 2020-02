유엔인구기금 “올해 200만 달러 대북 지원”…전년 대비 절반

유엔인구기금(UNFPA)이 올해 대북 인도적 지원 활동 예산으로 200만 달러를 배정했습니다. 이 단체는 북한에서 주로 산모와 영유아 건강을 위한 출산 보건 활동을 벌이고 있습니다. 안소영 기자입니다.

유엔인구기금 (UNFPA)이 올해 대북 사업에 200만 달러를 투입합니다.

UNFPA가 6일 공개한 ‘인도주의 활동 2020년 개요’보고서에 따르면, 올해 아시아태평양 지역에 배정된 4천 434만 달러 ($ 44,343,700)달러 가운데 북한 예산은 200만 달러입니다.

이 같은 수치는 전년도 400만 달러의 절반 수준입니다.

앞서 2018년 예산은 350만 달러였고, 2017년에는 올해와 비슷한 240만 달러가 배정됐었습니다.

UNFPA의 주요 사업 분야는 각 국의 인구와 보건, 장애 유무, 출생률과 사망률, 화장실 유무, 난방 등에 관한 조사와 주택 개발 등입니다.

북한에서는 산모와 영유아 건강을 위한 출산 보건 활동을 벌입니다.

그 일환으로 산모 사망률을 줄이고 영유아 생존율을 높이기 위해 옥시토신과 마그네슘 등을 지원하고, 자궁경부암 검진과 치료, 가족계획 용품 등을 제공해 왔습니다.

또한 지난 2016년에는 북한 교육위원회와 함께 북한 대학에 임산부 출산을 돕는 산파학과를 설치한 바 있습니다.

이와 함께 김일성종학대학에 인구통계학과를 설치하고 교수진에서 필요한 교육을 실시했습니다.

한편 지난해 예정됐던 UNFPA의 북한 인구 조사는 북한이 유엔의 재정과 기술 도움 없이 자체적으로 진행하겠다고 밝히면서 무산됐습니다.

당시 북한은 이 같은 결정 배경에 관해서는 설명하지 않았습니다.

앞서 하산 모타샤미 유엔인구기금 평양사무소장은 영국 ‘파이낸셜 타임스’와의 인터뷰에서, 북한 당국이 유엔 안보리 제재 국면에서 조사 활동을 매우 신중한 입장이라고 전했습니다.

그러면서도 북한의 협력 거부로 통계와 자료에 의문이 생길 것이라고 지적했습니다.

모타샤미 소장은 북한 당국이 내부 사정을 외부에 노출하지 않으려 함에 따라 주민에 대한 건강과 보건 증진을 위한 국제기구 활동에 제약이 있다고 말했습니다.

부시 행정부 시절인 지난 2001년에 ‘북한식량 평가팀’을 이끌고 방북했던 로버트 킹 전 국무부 북한인권특사는 북한이 항상 검증 문제에 매우 예민했다며, 이 문제가 북한을 대할 때 직면하는 중요한 문제 가운데 하나라고 말했습니다.

[녹취: 킹 전 특사] “North Koreans have always been very sensitive about monitoring. I know that was one of the main issues that we faced when we were dealing with North Koreans.”

킹 전 특사는 북한에 대한 자료 부족은 북한 사회에 대한 이해를 방해하고 북한에 대한 국제사회의 인도적 지원 제공을 어렵게 한다고 말했습니다.

VOA 뉴스 안소영입니다.