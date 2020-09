국제기구 “북한 태풍으로 추가 홍수피해 우려”…IFRC “코로나 대응 지원”

북한이 9월의 잇단 태풍으로 추가 침수 피해를 겪을 수 있다고, 국제기구가 내다봤습니다. 국제적십자사연맹은 북한의 신종 코로나 대응에 50만 달러를 지원했다고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

스위스에 본부를 둔 국제기구인 ‘지구관측 국제 농업 모니터링 그룹 (GEOGLAM)’은 북한의 기록적인 강수량이 계속 늘고 있다고 밝혔습니다.

이 단체는 14일 트위터를 통해 “9월에 태풍 마이삭과 하이선으로 기록적인 북한의 강수량이 더욱 늘어났고, 추가적인 침수를 초래할 수 있다”고 전망했습니다.

그러면서 “지난 2년의 작황이 저조한 가운데 올해 홍수가 발생했고, 신종 코로나바이러스에 따른 영향까지 겹쳐 식량 안보를 더욱 악화시킬 수 있다”고 우려했습니다.

In Sept, #TyphoonMaysak and #TyphoonHaishen further increased record rainfall in #DPRK & could result in add'l flooding. This year’s rains follow two consecutive poor seasons & compound the effects of #COVID19 and #foodinsecurity. #CM4EW https://t.co/8NjLa4b76x @climatehazards pic.twitter.com/y3tyTUj7FO