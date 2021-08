[VOA 매일 영어] 'be willing to' 기꺼이 –하다 

안녕하세요? Everyday English VOA 매일 영어 진행에 이은경입니다. 오늘은 기꺼이 –하다. 강력한 의지의 뜻을 내포하고 있는 ‘be willing to’ 에대해 알아보겠습니다.

-I was on the Metro this morning and heard two women talking.

(오늘 아침 저는 지하철에 있다가 두 여성이 이야기하는 것을 들었습니다.)

-One of them said she wanted to visit Nepal but plane tickets were too expensive. ( 그중 한 명이 네팔을 방문하고 싶은데, 비행기표가 너무 비싸다고 말했습니다.)

-So I turned around and said this: (그래서 제가 돌아다보고 이야기했습니다.)

-You know, if you are willing to travel in February, the tickets will be cheaper. (만일 2월에 여행하려고만 한다면 비행기표값은 훨씬 싸답니다.)

-Our talk got me thinking about how English speakers express the idea of willingness.

(우리들의 대화는 영어 원어민들은 어떤 식으로 자신들의 의지를 표현하는지 생각나게 했습니다.)

will'이라는 단어는 명사로 쓰이면 ‘의지’라는 뜻을 갖고, 조동사로 쓰일 때는 '~ 할 것이다'라는 뜻이 있습니다. will에서 파생된 형용사 willing은 의지를 내포해 ‘기꺼이 ~하는’이라는 뜻이 있습니다.

-If you are willing to travel in February, the tickets will be cheaper.

(만일 2월에 여행하려고만 한다면 비행기표값은 훨씬 싸답니다.)

그러니까, willing to travel in February '2월에 기꺼이 여행할 의향이 있다면’, '2월에 기꺼이 여행하려고만 한다면' 이라는 뜻을 내포하고 있는 것입니다.

-To show willingness, we often use the phrase “be willing to”

(의지를 나타내기 위해 우리는 ‘be willing to’ 구문을 자주 씁니다.)

-To “be willing to" do something means to be ready, eager or prepared to do it (무언가를 하겠다는 뜻은 준비가 됐거나 열망이 강하거나 채비가 됐다는 뜻입니다.)

-It’s not the same as saying you want to do it, but that you don’t need persuading. (이는 당신이 무언가를 하고 싶다고 말하는 것과는 다릅니다. 하지만 설득할 필요는 없습니다.)

-Being willing to do something often means making a sacrifice whether large or small.

(무언가를 기꺼이 한다는 건 크든 작든 희생을 하는 것을 의미하기도 합니다. )

-For example, though it could save her a lot of money, the woman’s preferred travel time might not be February. (예를 들어, 그녀가 돈을 많이 절약할 수 있긴 하지만, 그녀의 여행 적기는 2월이 아닐지도 모릅니다.)

If you are willing to travel in February, the tickets will be cheaper.

이 예문에서 be 동사는 현재 시제 ‘are’ 입니다. 그 뒤를 willing, 그리고 to 부정사 형태 to travel이 따르고 있습니다.

Be willing to 기꺼이 –하다.라는 표현 기억하시면서 문장 한 번 더 들어보겠습니다. (만일 2월에 여행하려고만 한다면 비행기표값은 훨씬 저렴합니다.)

If you are willing to travel in February, the tickets will be cheaper.

Everyday English VOA 매일 영어 오늘은 강력한 의지의 뜻을 내포하고 있는 ‘be willing to’ 기꺼이 –하다라는 표현 살펴봤습니다.