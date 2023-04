"우크라이나군 훈련용 에이브럼스 탱크 5월 독일행"...미, 수단 체류자 철수 대비 파병 준비

세계 여러 나라의 주요 소식을 전해 드리는 ‘지구촌 오늘’입니다.



진행자) 오늘은 어떤 소식이 있습니까?



기자) 미국의 M1A1 에이브럼스 탱크가 다음 달 독일에 도착한다고 미 국방부 고위 관리들이 말했습니다. 수단에서 군벌 간 유혈 충돌로 사상자가 속출하고 있는 가운데 미국 정부가 만일의 사태에 대비해 추가 병력 파견을 준비하고 있습니다.



진행자) 지구촌 오늘, 먼저 우크라이나 소식으로 시작합니다. 미국의 에이브럼스 탱크가 다음 달 독일에 도착한다고요?

기자) 그렇습니다. 미국의 M1A1 에이브럼스 탱크 31대가 다음 달, 독일 그라펜뵈르 기지에 도착할 거라고 미 국방부 고위 당국자들이 밝혔습니다.

진행자) 우크라이나로 바로 가는 게 아니군요?

기자) 그렇습니다. 국방부 관리들에 따르면 에이브럼스 탱크가 도착한 후 독일에서 먼저 10주 동안 우크라이나 군인들에게 탱크 조종법 등에 관한 교육을 진행합니다. 250명의 우크라이나 군인이 참가하게 되고요. 전투법 등 추가 훈련과 유지∙보수 교육도 있을 예정입니다.

진행자) 그럼 우크라이나에는 언제 전달되나요?

기자) 네. 올 연말까지는 탱크 31대가 우크라이나에 전달될 것이라고 미국 관리들은 말했습니다. 미국은 당초 M1A1보다 신형인 최첨단 M1A2 에이브럼스 31대를 보낸다는 계획이었는데요. 하지만 생산하고 선적하는 데만도 1년에서 2년 정도 걸릴 수 있어, 미 육군이 현재 보유하고 있는 구형 M1A1을 보내기로 했습니다.

진행자) 그러니까 보다 빠른 공급을 위해 계획을 변경한다는 거군요?

기자) 그렇습니다. 미국 당국자들은 또한 우크라이나군이 러시아군과 싸울 때 M1A1을 사용하는 데 더 용이할 것이라고 설명하고 있습니다.

진행자) 그런가 하면 며칠 전에는 미국의 패트리엇 방공미사일 시스템이 우크라이나에 도착했죠?

기자) 그렇습니다. 올렉시 레즈니코우 우크라이나 국방부 장관이 19일 트위터에 패트리엇 방공미사일 시스템이 배치된 사진과 함께 글을 올렸습니다. 레즈니코우 장관은 “오늘, 우리의 아름다운 우크라이나 하늘이 보다 안전해졌다”면서 “패트리엇 방공미사일 시스템이 도착했기 때문”이라고 밝혔습니다.

진행자) 패트리엇 방공미사일 시스템이 배치됐다는 건 훈련 과정을 이미 마쳤다는 뜻인가요?

기자) 그렇습니다. 레즈니코우 장관은 “우리 공군은 패트리엇 운용법을 최대한 빠르게 숙달했다”고 밝혔습니다. 더불어 우방국들이 무기 지원 약속을 지키고 있다고 말했습니다. 유리 이나트 우크라이나 공군 대변인도 “방공미사일 시스템의 인도는 획기적인 일”이라며 “이를 통해 더 먼 거리에서 러시아의 목표물을 격추할 수 있을 것”이라고 말했습니다.

진행자) 서방이 약속한 무기들이 최근 속속 우크라이나에 도착하는 것 같군요.

기자) 그렇습니다. 레즈니코우 장관은 18일에는 프랑스가 보낸 장갑차 사진을 공개했는데요. 프랑스는 차륜형 장갑차인 AMX-10RC 지원을 약속한 바 있습니다. 레즈니코우 장관은 트위터에 올린 글에서 AMX-10RC를 ‘프랑스의 기마대’로 비유하며 “강력한 포를 탑재한 빠르고 현대화된 이 장비가 우리의 영토 해방을 도와줄 것”이라고 강조했습니다. 한편 지금 독일 람슈타인 공군기지에서는 우크라이나에 대한 군사 지원을 조율하기 위한 전 세계 국방 지도자들의 모임인 ‘우크라이나국방연락그룹(UDCG)’ 회의가 열리고 있습니다.

진행자) 최근 미국 정부의 기밀 유출로 동맹 간 안보 균열을 우려하는 목소리가 나오고 있는데요. 미 국방부 장관이 이에 관해 따로 언급한 게 있습니까?

기자) 네. 로이드 오스틴 미 국방장관은 회의를 시작하며 모두발언에서 이 사안을 심각하게 받아들이고 있으며 특히 우크라이나 전쟁 상황과 우크라이나군의 무기 보유 현황, 작전 일정표 등 세부 내용이 공개됐다고 지적했습니다. 하지만 어떠한 것도 동맹과 파트너들의 단결을 깨뜨리지 못할 것이라면서 분열 조장을 거부하는 동맹국들의 단호한 태도에 감명을 받았다고 강조했습니다.

진행자) 이런 가운데 러시아에서 전투기 오폭 사고가 발생했다는 소식이 있군요?

기자) 그렇습니다. 러시아 수호이-34 초음속 전투기가 20일, 서부 도시 벨고로드에 폭탄을 잘못 투하해 시내 일부 건물이 파손되고 3명이 다쳤습니다. ‘타스’ 등 러시아 매체가 보도한 영상에는 강력한 폭발로 발생한 도로의 콘크리트 더미, 손상된 자동차, 창문 깨진 아파트 건물 등이 담겼고요. 아파트 근처 한 상점 건물 지붕 위에는 자동차가 뒤집힌 채 얹혀 있는 모습도 있습니다.

진행자) 러시아 국방부는 이 사건에 대해 뭐라고 말했습니까?

기자) 네. 러시아 국방부는 성명에서 “저녁 10시15분경 공중우주군 소속 수호이-34 전폭기가 벨고로드 상공에서 비행하던 중 항공 탄약의 비정상적인 투하가 발생했다”고 밝혔습니다. 하지만 어떤 폭탄이 떨어졌는지, 또, 사고의 원인이 기계적 고장인지, 조종사의 실수인지 등 자세한 설명은 하지 않았습니다. 다만 현재 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.

진행자) 벨고로드는 우크라이나와 접경해 있죠?

기자) 맞습니다. 벨고로드주는 러시아 남서부에 위치해 있는데요. 이번 전쟁 격전지인 우크라이나 동부 루한시크주와 하르키우주 등과 접경해 있어 탄약 저장고 폭발 사고 등 종종 피해가 발생하고 있습니다. 뱌체슬라프 글라트코프 벨고로드 주지사는 텔레그램에 올린 글에서 시내 중심가에 한 20m 직경의 구덩이가 생겼으며, 3명이 다치고 자동차 4대와 아파트 4동이 파손됐다고 밝혔습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 다음 소식입니다. 북아프리카 나라 수단 상황이 점점 더 악화하고 있군요?

기자) 그렇습니다. 수단 정부군과 반군 간 유혈 충돌이 점점 격화하면서 내전 양상으로 치닫는 모양새입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 21일 기준, 400명 넘는 사망자와 3천500명 넘는 부상자가 발생했습니다.

진행자) 일주일도 채 안 된 사이 그렇게 많은 사상자가 발생한 건가요?

기자) 네. 지난 주말인 15일 수도 하르툼에서 시작된 정부군과 준군사조직인 ‘신속지원군(RSF)’ 간 무력 충돌은 수단 전역으로 번졌는데요. 곳곳에서 약탈과 폭력까지 벌어지면서 극도의 혼란이 이어지고 있습니다. 이런 가운데 각국 정부는 자국민 대피를 서두르고 있는데요. 현재 하르툼 국제공항은 폐쇄된 상태입니다.

진행자) 미국 정부도 자국민 대피를 위해 추가 병력 파견을 준비하고 있다고요?

기자) 그렇습니다. 미국 정부는 최종적으로 대피하는 상황이 벌어질 경우에 대비해 수단 이웃 나라인 지부티에 대규모 추가 병력 파견을 준비하고 있다고 미국 정부 관리가 20일 말했습니다. 미 국방부도 성명을 내고, 수단 주재 미국 대사관 직원들의 신병을 확보하고 출국이 용이할 수 있도록 근처에 추가 병력을 배치하고 있다고 밝혔습니다.

진행자) 그러니까 만일의 사태에 대비해 일단 병력을 사전 배치하겠다는 거군요?

기자) 그렇습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의(NSC) 전략소통조정관은 20일 정례 브리핑에서, 미국 정부는 수단에서 전개되는 상황을 매우 우려하며 신중히 지켜보고 있다고 밝혔는데요. 하지만 아직 최종 결정이 내려진 건 아니라고 말했습니다. 커비 조정관의 발표 직접 들어보시죠.

[녹취: 존 커비 백악관 국가안보회의(NSC) 전략소통조정관] “Pentagon did announce that they are moving forward to pre-position some military forces and capabilities nearby just for contingency purposes in case they would be needed for any kind of evacuation. But again, no decision has been made on that.”

기자) 커비 조정관은 또한 현재 초점은 양측이 폭력을 중단하고 휴전을 준수하며 인도적 도움이 필요한 사람들에게 지원이 도달하게 만드는 것이라고 강조했습니다. 하지만 일각에서는 지난 2021년 8월 아프가니스탄에서 미군이 최종 철수할 때와 같은 혼란상이 벌어질 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다.

진행자) 다른 나라 움직임은 어떻습니까?

기자) 한국 정부도 21일, 군 수송기와 관련 병력을 보내기로 결정했습니다. 한국 국방부에 따르면 투입 규모는 수송기 1대, 조종사, 정비사, 의무 요원 등 50여 명으로 알려졌습니다. 일본도 항공자위대 C130 수송기 1대를 지부티에 파견하기로 했습니다.

진행자) 수단에서 왜 이런 사태가 벌어진 건가요?

기자) 이번 교전은 지난 2021년 쿠데타로 집권한 정부군의 압델 파타 부르한 장군과 모하메드 함단 다갈로 RSF 사령관 간의 권력 다툼에서 촉발됐습니다. 두 사람은 30년간 장기 독재한 오마르 알바시르 전 대통령 축출에 힘을 합쳤지만 이후 RSF의 정부군 통합 문제, 지휘 체계 등을 놓고 갈등을 겪어왔습니다.

진행자) 지구촌 오늘 여기까지 듣겠습니다.