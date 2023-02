블링컨 미 국무, 취임 첫 중앙아시아 방문...일본 '역대급' 예산안 중의원 통과

세계 여러 나라의 주요 소식을 전해 드리는 ‘지구촌 오늘’입니다.



진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?



기자) 토니 블링컨 미 국무장관이 취임 후 처음으로 중앙아시아 국가들을 방문하고 있습니다. 역대 최대 규모 일본 정부 새해 예산안이 중의원에서 압도적 찬성으로 가결됐습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 첫 소식입니다. 블링컨 미 국무장관이 중앙아시아 방문에 나섰다고요?

기자) 그렇습니다. 토니 블링컨 미 국무장관이 28일 카자흐스탄 수도 아스타나에 도착했습니다. 블링컨 장관이 중앙아시아 역내 국가를 방문하는 건 취임 후 이번이 처음입니다.

진행자) 카자흐스탄은 옛 소련 국가죠?

기자) 맞습니다. 1991년 소련에서 독립했습니다. 블링컨 장관은 카자흐스탄에서, 역시 옛 소련 국가들인 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 외무 장관들과 이른바 ‘C5+1’ 회의에 참석합니다.

진행자) ‘C5+1’은 중앙아시아 5개국과 미국을 뜻하는 건가요?

기자) 맞습니다. 지난 2015년 미국과 이들 국가 간 협력을 강화하기 위해 출범한 외교 대화채널입니다. 첫 번째 회담은 그해 11월 우즈베키스탄에서 열렸고요. 2016년에는 미국 수도 워싱턴 D.C.에서 개최된 바 있습니다. 그리고 신종 코로나바이러스 팬데믹(대유행) 기간에는 화상과 약식으로 진행됐습니다.

진행자) 그러니까 정기적인 대화 협의체군요?

기자) 맞습니다. 블링컨 장관은 카자흐스탄에서 C5 +1 회의 참석과 더불어 각국 외교장관들과 개별 회담을 진행할 것으로 보입니다. 그리고 우즈베키스탄 수도 타슈켄트를 방문하고요. 이어 3월 1일 인도에서 열리는 주요20개국(G20) 외교 장관 회의에 참석할 예정입니다.

진행자) 이들 중앙아시아 5개국이 옛 소련 국가들이기 때문에 블링컨 장관의 방문이 더 눈길을 끄는군요.

기자) 그렇습니다. 블링컨 장관의 이번 방문은 우크라이나 전쟁이 2년째로 접어든 가운데 이뤄진 건데요. 블링컨 장관은 28일, 무흐타르 틀례우베르디 카자스흐탄 외무장관과 만난 자리에서, 카자흐스탄의 독립과 주권, 영토 보전에 대한 지원을 약속했습니다. 그러면서 이런 말들은 때때로 별 의미 없이 입에 올리는 것들이지만, 지금 이 특별한 시점에서 그 단어들은 훨씬 큰 울림을 갖는다고 강조했습니다.

진행자) 블링컨 장관이 이번 중앙아시아 국가 관리들과 대화에서 또 어떤 부분에 중점을 둘까요?

기자) 네. 네드 프라이스 국무부 대변인이 27일 정례 브리핑에서 블링컨 장관의 이번 방문 목적을 설명했는데요. 직접 들어보시죠.

[네드 프라이스 국무부 대변인] “He’ll focus on energy and facilitating the critical minerals to the market, upholding the independence, the sovereignty, the territorial integrity of our Central Asian partners, and promoting respect for human rights and fundamental freedoms…”

기자) 네, 블링컨 장관이 에너지와 주요 광물의 시장 진출, 이들 파트너 국가의 독립성과 주권, 영토 보전 지지, 인권과 기본적인 자유 증진에 초점을 맞출 것이라고 설명했습니다.

진행자) 이들 중앙아시아 5개국은 역사적으로나 지리적으로나 러시아와 밀접한 관계를 맺어온 나라인데요. 지금 우크라이나 전쟁에 대해 이들 나라는 어떤 입장을 취하고 있습니까?

기자) 네. 말씀하신 대로 이들 5개국은 러시아의 영향을 많이 받는 나라들로 비쳐왔습니다. 하지만 이들 5개국 가운데 어느 한 나라도 러시아의 우크라이나 침공을 공개적으로 지지하지 않고 있습니다. 그렇다고 해서 러시아를 공개적으로 비판하지도 않으면서 일정 거리를 두고 있습니다.

진행자) 최근 유엔 총회에서 러시아의 즉각적인 철군을 촉구하는 결의안 표결이 있지 않았습니까? 당시 이들 나라는 어떤 선택을 했습니까?

기자) 모두 기권표를 던졌습니다. 한편 카심조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령의 경우, 지난해 2월 전쟁이 벌어진 이래 지금까지 세 차례 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화했는데요. 유엔헌장과 국제법에 따라 외교적 해법을 촉구한 것으로 알려졌습니다. 그런가 하면, 카자흐스탄 정부는 지난해 가을 러시아 정부의 징병을 피해 도망친 많은 러시아인을 받아들여 왔습니다.

진행자) 그런가 하면 벨라루스 지도자는 중국을 찾았다고요?

기자) 그렇습니다. 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 28일부터 사흘 일정으로 중국을 국빈 방문하고 있습니다. 벨라루스는 현재 러시아의 가장 가까운 맹방으로, 개전 이래 지금까지 러시아군이 자국의 영토와 영공을 이용하도록 허용하는 등 러시아를 돕고 있습니다.

진행자) 지금 시점에 루카셴코 대통령이 중국을 방문하는 이유는 뭘까요?

기자) 올해는 중국과 벨라루스가 국교를 수립한 지 31주년이 되는 해인데요. 중국은 루카셴코 대통령의 이번 방문이 두 나라 간의 전방위적인 협력을 더 발전시켜 나갈 기회라고 강조하고 있습니다. 시진핑 중국 국가주석과 루카셴코 대통령은 지난해 9월 우즈베키스탄에서 열린 제22차 상하이협력기구(SCO) 회의에서 개별 정상회담을 가진 바 있습니다.

진행자) 이런 가운데 지금 미국은 중국의 러시아 무기 지원 가능성을 우려하고 있지 않습니까?

기자) 그렇습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관, 윌리엄 번스 미국 중앙정보국(CIA) 국장 등 미국 고위 관리들은 일제히 중국이 러시아에 살상용 무기 지원을 검토하고 있다고 말하고 있습니다. 미국 정부는 중국이 아직 최종 결정한 단계는 아닌 것으로 파악하고 있는데요. 하지만 실제로 이를 행하면 심각한 대가를 치를 것이라고 경고하고 있습니다.

진행자) 중국 정부는 어떤 반응을 보이고 있습니까?

기자) 중국은 허위 정보라고 일축하면서 중국은 분쟁 지역이나 교전 지역에 무기를 수출하지 않는다고 강조했습니다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 27일 정례 브리핑에서, 미국과 동맹국들이 오히려 우크라이나에 방어용 무기를 제공해 분쟁을 더 부추기고 있다고 비판했습니다. 마오 대변인은 또, 미국은 중국과 러시아 관계를 개입하고 비난할 권리가 없다며, 미국의 압박과 강요를 받아들이지 않을 것이라고 반발했습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 이번에는 일본으로 가봅니다. 일본의 새해 예산안이 중의원에서 처리됐군요?

기자) 그렇습니다. 약 8천400억 달러, 역대급 규모의 일본 정부 새해 예산안이 28일 중의원을 통과했습니다. 일본 엔화로는 114조 엔이 넘는데요. 예산안이 110조 엔을 넘는 것은 역대 처음입니다. 예산안은 이날 중의원 예산위원회에서 가결된 후 본회의에 상정됐는데요. 자민당과 공명당의 압도적 찬성으로 가결됐습니다.

진행자) 중의원은 미국의 하원 격인 거죠?

기자) 그렇습니다. 일본 의회는 중의원과 참의원으로 이뤄져 있는데 중의원은 하원, 참의원은 상원 격입니다. 예산안은 이제 참의원으로 넘겨졌는데요. 일본 헌법상, 중의원을 통과한 후 30일이 지나면 참의원에서 표결이 이뤄지지 않아도 자동으로 통과되기 때문에 일본의 새해 예산안은 사실상 시행이 확정적입니다.

진행자) 일본의 회계연도는 4월부터 시작하죠?

기자) 그렇습니다. 일본은 회계연도를 4월 1일부터 이듬해 3월 31일까지로 잡습니다. 참고로 한국은 1월에 시작해 12월 종료되고요. 미국의 경우 10월에 새 회계연도가 시작됩니다.

진행자) 일본 정부가 새 회계연도 예산 편성에서 중점을 둔 분야는 어떤 부문입니까?

기자) 우선 국방 부문입니다. 일본 정부는 중국의 역내 영향력 확장과 북한의 핵∙미사일 도발 위협에 맞서 방위력 강화에 나서고 있는데요. 이를 위해 새해 방위 예산으로 약 500억 달러를 책정했습니다. 이는 지난해 방위비 대비 약 20%가 늘어난 것으로 역시 역대급인데요. 여기에는 미국이 개발한 토마호크 순항미사일 구매 비용 등이 들어가 있습니다.

진행자) 일본은 최근 새 방위전략을 수립했죠?

기자) 그렇습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 지난해 연말, 일본의 ‘반격 능력’ 확보를 골자로 한 새 방위전략을 발표했습니다. 반격 능력이란 적국으로부터의 공격을 억제하기 위해 원거리에서 목표물을 공격할 수 있는 능력을 말하는데요. 토마호크 순항미사일 배치는 새 방위전략의 일환입니다. 기시다 총리는 더불어 일본의 방위비를 2027년까지 국내총생산(GDP)의 2%로 늘리겠다고 밝힌 바 있습니다. 현재 일본의 방위비는 GDP의 약 1% 수준입니다.

진행자) 일본 정부 예산안에서 또 어떤 것이 눈에 띕니까?

기자) 고령화 인구를 위한 사회복지 예산도 역대급으로 책정됐고요. 대표적인 저출산 국가의 하나인 일본이 이를 극복하기 위해 출산율 장려 관련 예산을 2배 증액한 것도 주목됩니다. 하지만 이 같은 역대급 예산 책정에 야권 등 일각에서는 반대의 목소리도 나오고 있는데요. 현재 일본 정부 부채 비율은 GDP 대비 263%로, 주요 경제국 가운데 가장 높습니다.

진행자) 지구촌 오늘, 여기까지 듣겠습니다.