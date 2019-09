Everyday Grammar: Ever Words (‘Ever’가 붙는 말들)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. ‘ever’라는 말이 뒤에 붙는 단어가 많습니다. 과연 의미가 어떻게 달라지는지 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드립니다.

루시아와 카베의 대화로 시작합니다.

루시아: I went to a wedding this weekend, and it was so sweet. (주말에 결혼식에 갔어요, 너무 달콤했습니다.)

At one point, the bride and groom looked at each other and said, “Ever thine, ever mine, ever ours.” (도중에 신부와 신랑이 서로 바라보며 “영원히 당신의 것, 나의 것, 우리의 것”이라고 하더라고요.)

카베: I think Beethoven said that. (베토벤이 그 말을 한 것 같은데요.)

루시아: Nah-ah!(아-아뇨!) Sounded totally original. (완전히 독창적으로 들렸어요.)

카베: Nope. (아녜요.) It was Beethoven. (그건 베토벤이었습니다.)

루시아가 인용한 베토벤의 유명한 사랑 표현 중에 ‘ever’가 반복됩니다. 이 ‘ever’가 붙는 단어들에 대해 이야기해보겠습니다.

WHATEVER

HOWEVER

WHENEVER

WHEREVER

WHOEVER

WHICHEVER

▪ WHATEVER는 ‘무엇이든’이라는 뜻입니다. 다시 말해 ‘목적은 상관없다’는 말입니다.

루시아가 예문으로, 아래와 같이 이야기합니다.

Whatever you think of my friends, their wedding was lovely. (당신이 제 친구들을 어떻게 생각하든 상관없이, 그들의 결혼식은 사랑스러웠어요.)

▪ WHENEVER는 ‘언제든지’라는 의미이고, ‘시점은 상관없다’는 이야기입니다.

카베가 이렇게 말하죠.

Well, WHENEVER you want to move on, let’s continue with our episode. (음, 언제든지 당신이 넘어가길 바랄 때, 강좌를 계속합시다.)

▪ WHICHEVER는 ‘무리 중 하나’라는 뜻으로, ‘무엇이든 상관없다’는 말입니다.

예문) There’s the red, blue, and green dress. (빨강, 파랑, 초록색 드레스가 있습니다.)

Whichever you choose, I’m sure it will look great! (당신이 무엇을 선택하든, 잘 어울릴 것으로 확신해요!)

▪ WHOEVER는 ‘누구든지’라는 뜻입니다. 즉 ‘누구라도 상관없다는’ 의미가 됩니다.

루시아가 이렇게 말합니다.

WHOEVER told you my friend’s wedding wasn’t nice didn’t tell you truth. (누구든지 제 친구의 결혼식이 안 좋았다는 사람은, 당신에게 진실을 말하지 않은 겁니다.)

▪ WHEREVER ‘어디든지’라는 뜻으로, ‘어느 장소라도 상관없다’는 말입니다.

카베가 이렇게 이야기합니다.

I guess WHEREVER I go now, you will keep talking about that wedding. (제가 지금 어디에 가든지, 당신은 그 결혼식에 대해 계속 말할 것 같습니다.)

▪ HOWEVER는 ‘어떤 식이라도’, 즉 ‘방법은 상관없다’는 뜻입니다.

카베가 이런 말을 합니다.

I knew you would help me HOWEVER you could. (당신이 어떻게든지 저를 도와주실 걸 알았어요.)

이 같은 ‘-EVER’ 단어들을 사용한 문장 구조는 다음과 같습니다.

‘-EVER’ 단어 + 주어 + 동사

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.