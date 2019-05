Everyday Grammar: Common Transition Words (전환어)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 대화 중에 특정 사안을 반복 설명해야 할 때가 있습니다. ‘그러니까,’ ‘다시 말해’ 같은 표현을 쓰죠. 영어에서는 이런 말들을 ‘전환어(transitions)’라고 합니다. 전환어 사용법, 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: Lucija, I was reading a history book the other day, and I saw words from one of President Kennedy’s speeches. (루시아, 제가 일전에 역사책을 읽었는데요, 케네디 대통령 연설에 있는 말들 중에 하나를 봤어요.) He said, (그가 이렇게 이야기했죠.)

“Our problems are man-made; therefore, they can be solved by man.”

(우리의 문제들은 사람이 만든 것이다. 그러므로, 그 문제들은 사람에 의해 해결될 수 있다.)

루시아: That’s a good quote. (좋은 격언이네요.) And a good example of a transition – the word THEREFORE. (그리고 전환어의 좋은 예이기도 합니다. THEREFORE라는 단어가요.)

▪ 전환어는 생각·발상들 사이의 관계를 보여주는 단어입니다.

내놓은 진술에 대해 결과나 설명, 혹은 예시가 뒤따름을 알리는 거죠.

결과를 제시하는 전환어로 가장 흔한 게 THEREFORE입니다. 두 개 이상의 진술을 연결하는데요, 진술 하나가 다른 진술의 결과임을 나타내는 겁니다. 아래와 같은 구조입니다.

진술 1: Our problems are man-made; (우리의 문제들은 사람이 만든 것이다.)

전환어: therefore, (그러므로,)

진술 2: they can be solved by man. (그 문제들은 사람에 의해 해결될 수 있다.)

▪ 진술을 반복하거나, 명확하게 다시 설명할 때도 전환어를 씁니다. 이 경우 가장 흔히 사용하는 것은 IN OTHER WORDS입니다. 예문 보시죠.

Adverbs can appear at different places in a sentence. In other words, they are movable.

(부사는 문장 안에서 다른 위치에 나타날 수 있다. 다시 말해, 움직일 수 있다.)

첫 문장에서 제시한 내용을, 뒤 따르는 문장에서 다른 말로 반복한 것, 아시겠죠? 여기서 사용한 전환어가 in other words입니다.

▪ 예시가 뒤따를 때도 전환어를 씁니다. FOR EXAMPLE이나 FOR INSTANCE 같은 말들입니다.

이 같은 전환어들은, 글을 쓸 때나 공식적인 대화에서 유용합니다. 말하는 내용들 간의 관계를 명확히 만드는데 도움을 주죠.

하지만, 자주 쓰지 않는 게 좋습니다. 전환어가 너무 많으면, 듣는 사람을 산만하거나 지루하게 만들 수 있기 때문입니다.

전환어 쓰는 법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.