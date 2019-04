Everyday Grammar: Both...and, Not only...but also (짝을 이루는 접속사)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. ‘A뿐만 아니라 B도’, 혹은 ‘A와 B 둘 다’라고 표현할 때 ‘both A and B’나 ‘not only A but also B’로 말하는데요. 따르는 동사의 단수/복수 형태에 주의하셔야 합니다. 동영상으로 쉽게 설명해드리겠습니다.

-루시아와 카베의 대화로 강좌를 진행합니다.

루시아: Kaveh, what do you know about conjunctions? (카베, 접속사에 대해 뭘 알아요?) I need help with an English test that is coming up! (다가오는 영어 시험에 도움이 필요해요!)

카베: Well, a conjunction is a word used to connect clauses or sentences. (음, 접속사는 절이나 문장들을 이어주는 단어죠.) Is there something specific you want to learn? (특히 배우고 싶은 게 있나요?)

루시아: Yes, I need to know about paired conjunctions, (네, 짝을 이루는 접속사에 대해 알아야 돼요,) specifically, “BOTH…AND,” as well as “NOT ONLY…BUT ALSO.” (특히 “BOTH…AND”와 “NOT ONLY..BUT ALSO”요.)

-이어지는 루시아의 말에 예문이 들어있습니다.

루시아: I asked BOTH my colleague Jack AND my friend Jill about this, (이것에 대해 동료 잭과 친구 질 둘 다에게 물어봤어요,) but they couldn’t explain it to me. (하지만 그들은 저한테 설명을 못했어요.)

카베: BOTH Jack AND Jill? (잭과 질 둘 다요?) BOTH Jack AND Jill. (잭과 질 둘 다라.) That’s one structure to know (알아야 할 구조네요):

BOTH 명사 + AND 명사

루시아: Yeah, but I don’t think you’re listening! (그래요, 하지만 당신이 귀담아 듣고 있는 것 같지 않네요!) BOTH Jack AND Jill were having coffee when I asked them about grammar. (제가 문법에 대해 물었을 때 잭과 질 모두 커피를 마시고 있었어요.)

카베: “BOTH Jack AND Jill were having coffee.” (“잭과 질 둘 다 커피를 마시고 있었다.”) Yes, two subjects connected by “BOTH...AND” take a plural verb. (그래요, “BOTH... AND”로 연결된 두 주어는 복수형 동사를 취합니다.)

루시아: Right... (맞습니다...) OK, I still don’t think you’re listening. (그건 됐고요, 여전히 당신이 귀 기울이는 것 같지 않아요.) Anyway, right after the test, NOT ONLY my sister BUT ALSO my parents are going to want to know how I did. (어쨌거나, 시험 직후에 저희 언니뿐 아니라 부모님도 제가 잘했는지 알고 싶어하실 거예요.) I’m feeling a lot of pressure! (저는 큰 압박을 느끼고 있다고요!)

카베: Well, it is true that when two subjects are connected by “NOT ONLY...BUT ALSO” the subject closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. (음, 두 주어가 “NOT ONLY...BUT ALSO”로 연결됐을 땐 동사에 가까운 주어에 따라 동사가 단수형인지 복수형인지 결정되는 게 맞죠.)

루시아: Listen. (들어보세요.) I hear you talking, but you’re not really saying anything that can help me. (당신이 말하고 있는 걸 듣지만, 제게 도움될 이야기는 전혀 안하고 있잖아요.)

카베: I have a feeling you’ll be just fine! (잘 될거라는 느낌이 있다고요!)

▪ 대화 내용 정리하겠습니다. 주어가 A, B 둘 일 때, ‘both A and B’ 또는 ‘not only A but also B’로 표현합니다.

뒤 따르는 동사는 그럼 복수형이어야만 할까요?

‘both A and B’에서는 무조건 복수형입니다. 하지만, ‘not only A but also B’일 때는 A, B 둘 중에 동사에 가까이 있는 주어가 단수냐 복수냐에 따라 동사를 맞춥니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.