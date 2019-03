Everyday Grammar: Discovery Verbs (Present Perfect Tense) 현재완료 시제

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 영어 학습에서 가장 까다로운 주제 중 하나가 ‘완료 시제(perfect tense)’입니다. 한국어엔 없기 때문에 개념 이해가 쉽지 않고, 활용도 어렵죠. 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드립니다. ‘발견동사(discovery verb)’들과 함께 자주 쓰는 ‘현재완료 시제(present perfect tense)’를 살펴보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: I read a science story the other day, and it said, (일전에 과학 기사를 읽었어요. 이런 내용이었습니다,) Researchers have discovered important relationships between different types of animals (연구진이 다른 동물 종류들 사이에 중요한 관계를 발견했다)

루시아: I see where you are going with this. (이걸로 어디 가는 건지 알아요.) The writer used the present perfect tense! (기자가 현재 완료 시제를 썼잖아요!)

카베: Right!(맞아요!) Why would the writer use the present perfect tense? (그 기자가 왜 현재완료 시제를 사용할까요?)

▪ 현재 완료 시제의 대상은 과거에 일어난 행동이나 상태입니다. 그 행동이나 상태가

1) 현재까지 계속되거나,

2) 현재에도 중요한 경우를 서술합니다.

무언가 찾아낸 것을 표현하는 ‘발견 동사(discovery verb)’로 현재 완료 시제를 쓴 것을 자주 보실 텐데요. 특히 학술적인 글에서 흔합니다.

과거의 조사나 연구에서 찾아낸 결과가 지금도 중요한 것이죠.

앞서 카베가 소개한 과학 기사를 다시 한번 살펴보겠습니다.

Researchers have discovered important relationships between different types of animals

‘have discovered’로 현재 완료 시제를 사용했죠.

이렇게 현재완료 시제로 자주 쓰는 ‘발견 동사’들은 다음과 같습니다.

discover 발견하다

find 찾아내다

show 보여주다

reveal 드러내다

현재 완료로 만드는 방법은 ‘have·has + 동사의 과거분사형(past participle)’ 입니다.

discover --- have discovered

find --- have found

show --- have shown

reveal --- have revealed

발견동사들의 현재완료 시제, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.