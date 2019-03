Everyday Grammar: Commas (쉼표는 어떨 때 쓸까?)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 글을 쓸 때 문장 부호를 적절하게 사용하는 것이 매우 중요합니다. 그 중에서 쉼표(comma) 활용법을 자세히 살펴보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: You know a lot about punctuation, right? (구두법에 대해 많이 아시잖아요, 맞죠?)

루시아: I think I’m pretty good at it, and I especially like commas. (꽤 능숙하다고 생각해요. 특히 쉼표들을 좋아합니다.)

카베: Commas? (쉼표들이요?)

루시아: Yeah, they have many uses and are quite important. (네. 용도가 많고 매우 중요하거든요.)

카베: Tell me more! (더 알려주세요!)

▪ 쉼표의 가장 일반적인 용도는 대화를 잠깐 멈추는 것, 일시 정지입니다.

시나 연설문, 문학적인 글 쓰기에서 중요합니다.

▪ 쉼표의 또 다른 용도는 절과 절들을 분리하는 것입니다. 문장 안에서 어떤 것들이 다르고, 어떤 것들이 한 묶음인지 보여줍니다.

예문 볼까요?

Today on Everyday Grammar, we will explore common uses of the comma. (오늘 Everyday Grammar에서는, 쉼표의 일반적인 용도들을 탐구하겠습니다.)

쉼표와 함께 앞 부분 ‘Today on Everyday Grammar’를 없애도, ‘We will explore common uses of the comma.’가 독립 절이기 때문에, 하나의 문장이 됩니다.

하지만, 표기법 안내서 등에도 쉼표 사용은 작자의 선택에 따르는 것으로 규정한 경우가 많습니다.

▪ 그래서, 쉼표를 쓸 때 두 가지 요령이 있는데요.

독자의 입장에서 봅니다. 쉼표가 의도한 바를 독자가 그대로 이해할 수 있을까요? 짧은 서술문을 만듭니다. 만약 그 안에 쉼표가 너무 많다면, 독자에게 혼란을 줄 수 있습니다.

쉼표 사용법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.