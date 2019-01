'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 강좌입니다. 매주 연재합니다. 동사 ‘have’와 ‘make’의 다양한 의미를 지난 회차에서 짚어봤는데요. 오늘은, 역시 여러 가지 뜻을 가진 ‘take’의 주요 용법을 자세히 설명해 드리겠습니다.

루시아와 카베의 대화로 강좌를 시작합니다.

루시아: Today we should TAKE the time to talk about TAKE. (오늘 우리는 TAKE에 대해 이야기하는 데 시간을 써야해요.) Thoughts, Kaveh? (어떻게 생각해요, 카베?)

카베: Totally! I would love to talk about TAKE today. (오늘 TAKE에 대해 이야기하는 것 완전히 좋아요!)

▪ TAKE는 HAVE, MAKE와 마찬가지로 불규칙 동사입니다. 과거 형을 만들 때 뒤에 ‘-ED’를 붙이지 않습니다. 과거 시제는 TOOK입니다.

기본적인 의미는, 무언가를 한 곳에서 다른 곳으로 ‘가져가다’, ‘옮기다’입니다. 하지만 일상 대화에서 여러 가지 다른 뜻이 있습니다.

영화 '해리가 샐리를 만났을 때(When Harry Met Sally· 1989)' 보셨나요? 친구였던 맥 라이언(샐리)과 빌리 크리스탈(해리)이 연인이 되는 이야기인데요.

해리가 샐리의 어떤 면을 사랑하는지 말하면서 이런 대사를 합니다.

"I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich."

네가 71도(섭씨 약 22도)에도 춥게 느끼는 걸 사랑해. 샌드위치 하나 주문하는데 한 시간 반 걸리는 것도 사랑하고.

대사 중에 take라는 동사가 나왔습니다. '…it takes you an hour and a half.' 여기서 take는 ‘가져가다’라는 뜻이 분명히 아닙니다. 무슨 뜻일까요?

take의 다양한 의미, 이제 본격적으로 살펴보죠.

▪ 원어민들은 TAKE를 넣은 숙어에 익숙합니다. TAKE 뒤에 특정 단어들이 따라올 때, 개별 단어들이 가진 뜻과는 다른 의미로 기억하는 겁니다.

가장 일반적인 구조는 아래와 같습니다.

TAKE + 명사구

▪ TAKE 뒤에 "...charge of"나 "…responsibility for"같은 명사구가 오면, 어떤 일이 정확하게 완수되도록 책임을 맡는다는 뜻입니다. *take charge of~ (~을 떠맡다, ~의 책임을 지다) *take responsibility for~ (~을 책임지다)

예문 볼까요?

She TOOK CHARGE OF the project. (그녀가 프로젝트를 책임졌습니다.)

"…care of"가 따라와도 비슷한 의미입니다. 예문 살펴보죠.

"Don’t worry, I’ll take care of it." 걱정 말아요. 제가 알아서 할 테니까요.

▪ TAKE 뒤에 "…a minute" 혹은 "…time" 같은 명사구가 따르면, 임무를 위해 시간을 쓴다는 이야기입니다.

예문 보겠습니다.

I need one more hour to finish the report. (보고서 끝내려면 한 시간 더 필요해요.)

No worries. TAKE YOUR TIME. (괜찮아요. 천천히 하세요.)

다른 예문도 익혀보겠습니다.

"This exam will be difficult. It will probably take a long time." 이번 시험 어려울 거예요. 아마 긴 시간 걸릴 겁니다.

강좌 초반에 소개해드린 영화 ‘해리가 샐리를 만났을 때’ 속 대사의 take도 이런 의미죠.

"I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich."

▪ TAKE의 또 다른 의미는 ‘방향을 바꾸다’입니다. 미국인들이 이렇게 말하는 것 들어보셨을 겁니다. “Take a right,” “Take a left.” 우회전하고 좌회전하라는 뜻이죠.

처음 가는 미국 도시에서 길을 물을 때를 가정해보겠습니다.

Excuse me, but where is the train station? (실례합니다만, 기차역이 어디 있나요?)

The train station is about four streets from here. (기차역은 여기서 길 네 개쯤 건너예요.) Walk straight and then take a right . (쭉 걷다가 오른쪽으로 가세요.) After you see the bank, take a left . (은행을 본 다음에 왼쪽으로 꺾으세요.) You’ll see the train station. (그러면 기차역을 보실 거예요.)

Thanks! (감사합니다!) So I take a right and then I take a left after the bank? (그러니까, 제가 우회전 한 다음에 은행을 지나 좌회전하는 거군요?)

That’s right. (맞아요.)

루시아와 카베가 아래 대화로 동영상을 마무리합니다.

루시아: I’m glad we TOOK the time to talk about TAKE. (TAKE에 대해 이야기하는데 시간을 내서 좋아요.)

카베: Me too! (저도요!)

동사 take를 활용하는 세가지 주요 방법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.