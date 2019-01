Everyday Grammar: Adjectival Infinitives - Time, Place, Way (형용사적 부정사- 시간, 장소, 방법)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 얼마 전에 ‘형용사적 부정사(adjectival invininives)’에 대해 설명해드렸습니다. 아무 의미 없는 명사 thing, stuff, a lot 등을 수식하는 용도였는데요. 오늘은 시간과 장소, 방법을 다루는 형용사적 부정사로 더 깊이 들어가겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: This is Everyday Grammar. I’m Kaveh. (Everyday Grammar입니다. 저는 카베예요.)

루시아: Is it time to record Everday Grammar? (Everyday Grammar 녹화할 시간인가요?)

카베: Lucija, yes, we are recording now! (루시아, 맞아요, 우리 지금 녹화중이에요!)

루시아: Oh! I’m Lucija. (오! 저는 루시아입니다.) Actually, Kaveh, is there a way to re-shoot this episode? (실은요, 카베, 이번 강좌 다시 촬영할 방법 없나요?)

카베: No. But thank you for introducing today’s topic! (아니요. 하지만 오늘 주제를 소개 해주셔서 감사해요!)

루시아: Wait, what? (기다려보세요, 뭐라고요?)

카베: Today, we are talking about ADJECTIVAL INFINITIVES. (오늘 우리는 형용사적 부정사에 대해 이야기합니다.)

지난 강좌에서 ‘형용사적 부정사(adjectival infinitive)’가 뭔지 설명해드린 것 기억 나세요?

▪ ‘to 부정사’, 학교에서 영어 시간에 많이 배우셨죠? 형용사적 부정사는 명사의 뜻을 명확하게 만드는 겁니다. 명사 뒤에 TO, 동사원형이 차례로 따르는 형태죠.

이런 형태로 시간(TIME), 장소(PLACE), 방법(WAY)을 설명하는 경우가 많습니다.

동영상 시작할 때 루시아가 한 말이 좋은 예입니다.

“Is it time to record Everyday Grammar?”

시간을 수식하는 형용사적 부정사를 썼죠. time to record, ‘녹화할 시간’을 말합니다.

이 말에는 형용사적 부정사의 중요한 특징이 또 하나 들어있습니다. 주어를 나타내지 않는 경우가 많다는 점인데요.

IS IT TIME (주어 생략) TO RECORD EVERYDAY GRAMMAR?

루시아가 이렇게 말한 뜻을 정확히 살피면,

IS IT TIME FOR US TO RECORD EVERYDAY GRAMMAR?

입니다.

주어를 말하지 않은 이유는, 특별히 많은 정보를 더하는 게 아니기 때문입니다. 루시아와 카베 모두 RECORD의 주체가 US(우리)라는 것을 알고 있으니까요.

▪ 장소(PLACE)와 방법(WAY)에 관한 것도 알아보겠습니다. 아래 대화를 주목하세요.

“What’s the best way to get to the airport?” 공항에 가는 가장 좋은 방법이 뭔가요?

“Continue straight and take the second right. It will only take about five minutes.” 계속 직진하다가 두 번째 길목에서 우회전 하세요. 5분 정도 밖에 안 걸릴 겁니다.

“Thanks! I’m running late – I hope I can find a place to park . Take care!” 고맙습니다. 저 늦겠어요. 주차할 장소를 찾을 수 있길 바랍니다. 잘 지내세요!

WAY TO GET(가는 방법), PLACE TO PARK(주차할 장소), 자주 쓰는 말들이니 기억해두시면 좋습니다.

시간, 장소, 방법에 대한 예문을 한 개씩 더 익혀보겠습니다.

-시간: “It’s time to go to bed.” 이제 잠자리에 들 시간이야.

미국에선 밤이 되면 부모들이 아이에게 위와 같이 말합니다.

-장소: “This looks like a great place to eat !” 이곳은 먹기에 훌륭한 장소 같아요!

맛집을 발견하고 위처럼 표현할 수 있죠.

-방법: “Is there a better way to write this sentence?” 이 문장을 쓰는 더 좋은 방법이 있나요?

학생이 교사에게 위와 같이 질문할 수 있습니다.

이번 강좌 동영상을 마무리하면서, 카베와 루시아가 이렇게 대화합니다.

루시아: This is all good to know, but do we have time to re-shoot this lesson? 모두 알아두기 좋은 것들이네요, 하지만 이번 강좌 다시 촬영할 시간 있나요?

카베: I’m sorry, Lucija. (미안해요, 루시아.) There is no way to re-shoot this lesson. (이번 강좌 다시 촬영할 방법은 없답니다.)

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.