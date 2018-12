'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 미국인들이 일상 대화에서 가장 많이 하는 말 중 하나가 ‘okay’일 겁니다. 보통 ‘좋다’, ‘알았다’는 의미로 이해하지만, 상황에 따라 의미가 다른데요. 어떻게 뜻이 변하는지 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 동영상을 시작합니다.

카베: Okay, Lucija, what are we discussing today? (좋아요, 루시아, 우리 오늘 무얼 이야기하죠?)

루시아: Well, I was thinking about going over a very common word that can be used as a noun, adjective, verb, or adverb. (명사나 형용사, 동사, 부사로도 쓸 수 있는 흔한 단어를 하나 살펴 볼까 생각했어요.)

Is that OKAY with you? (그거 당신한테 괜찮아요?)

카베: Sure! (그럼요!)

I’m “OKAY-ing” the topic! (저는 그 주제를 승인합니다!)

루시아의 설명처럼, OKAY라는 단어는 다양한 방법으로 활용됩니다. 각 용법마다 의미도 다르죠. 미국인들은 대화에서 OKAY를 자주 쓰기 때문에, 그때 그때 정확한 의미를 파악하는 게 중요합니다.

▪ 명사로 OKAY는 ‘승인’, ‘허락’을 의미합니다.

예문 보실까요?

예문) The boss gave her the okay. (그녀의 상사가 허락을 줬습니다.)

▪ 동사로도 비슷한 뜻입니다. ‘승인하다’, ‘허락하다’인데요. 동사로는 보통 비공식적인 대화에 쓰지만, 격식을 갖춘 문서에도 종종 나옵니다.

예문) She okay-ed the project. (그녀가 프로젝트를 승인했습니다.)

▪ 형용사로는 ‘괜찮은’, ‘나쁘지 않은’이라는 의미입니다.

예문) She is okay. (그녀는 지금 괜찮아요.)

▪ 부사로 쓸 땐 의미가 약간 다릅니다. 부사는 일반적으로 시간이나 장소, 행동방식들을 설명할 때 사용하는데요. Okay를 부사로 활용하면 ‘담화표지(discourse marker)’가 됩니다.

담화표지란, 대화 내용 전환을 표시하는 건데요. 이야기를 나누다가, “OKAY!”라고 말하면서 다음 단계로 넘어가는 것을 가리킵니다.

이럴 때 두 가지 의미가 있습니다.

1) 먼저, 상대방의 말을 인정하고 받아들인다는 뜻입니다.

동영상에서 카베의 설명을 들은 루시아가 “OKAY, I got it.(좋아요, 알겠어요)”이라고 말하며, 다음 대화를 유도하죠?

2) 두 번째는 대화의 마무리를 표시합니다.

다시 한번 루시아가 “OKAY, I got it.(됐어요, 알았습니다)”이라며, 오늘 강좌를 매듭짓습니다.

Okay의 다양한 의미, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.