미국을 건설한 위대한 미국인들을 만나보는 '인물 아메리카'. 오늘은 '팝의 황제' 마이클 잭슨의 이야기를 소개합니다.

마이클 잭슨은 그의 히트 음반 하나의 판매량만도 약 6천500만 장으로 사상 최대의 기록을 수립한 팝 음악계의 황제였습니다. 마이클 잭슨은 노래뿐 아니라 작곡가, 프로듀서, 무용가, 배우 그리고 자선활동가이기도 했습니다.

마이클 잭슨은 흔히 장갑을 끼고 검고 짧은 바지, 흰 양말을 신고 현란한 춤을 추며 노래를 불렀습니다. 로봇처럼 기계 같이 걷는가 하면 물과 같이 유연하게 춤을 추기도 했습니다. 유명한 달 산책 걸음은 마치 하늘에서 뒤로 걸어가는 것처럼 보이기도 합니다.

1970년대부터 사망 후까지 약 50년 동안 꾸준히 ‘빌보드(Billboard) 인기 순위 10위’안에 든 유일한 가수였고, 솔로 경력으로는 빌보드 1위곡이 모두 13개, 밴드 시절까지 합치면 17개의 빌보드 1위곡을 남겼습니다. 역사상 가장 성공한 엔터테이너라는 찬사도 받고 있는 마이클 잭슨은 로큰롤 명예의 전당에 두 번 헌액된 몇 안 되는 음악가 중 한 명이었고 13개의 그래미상과 살아있는 전설 상을 받았습니다.

2002년에는 작사/작곡가 명예의 전당에 헌액됐고 팝과 록을 겸비하는 뮤지션으로는 유일하게 미국 국립 무용수 명예의 전당에도 헌액됐습니다. 인종차별을 타파해 유색인들의 인권신장을 이뤘다는 공로상도 받았습니다.

마이클 잭슨은 1958년 8월 29일 미국 중부 지방인 인디애나주 개리(Gary)에서 태어났습니다. 아버지 조 잭슨은 제철소의 크레인 기사였고 어머니 캐서린은 전업 주부였습니다.부모들은 음악을 좋아해 아버지는 악단에서 기타 연주를 했고 어머니는 피아노를 치고 노래도 했습니다. 이들 부부는 아이들에게도 음악을 공부하도록 적극 권장했습니다.

마이클은 10남매 중 여덟 번째였습니다. 마이클 바로 위 형은 한 살 때 죽어 9남매가 함께 자랐습니다. 아버지 조 잭슨은 매우 엄격해 자녀들이 너무 많은 친구와 어울려 다니는 걸 금했고, 특히 불량배들과 가까워지지 않도록 단속했습니다.

1964년 마이클은 형들이 조직한 악단 ‘잭슨브러더스(Jackson Brothers)’에 합류했습니다. 나이 불과 6살이었던 마이클은 이때부터 노래와 춤에 뛰어난 재능을 보였습니다. 아버지 조 잭슨은 악단의 이름을 ‘잭슨화이브(Jackson 5)’로 바꾸고 주변을 돌아다니며 연주를 시켰습니다. 이들의 활동 영역은 점차 중서부 지방의 바와 클럽으로 확대됐고 동시에 각종 음악 경연 대회에 나가 많은 상을 타기도 했습니다.

잭슨 5는 1968년에 모타운 레코드사와 전속 계약을 체결하고 첫 음반 ‘다이애나 로스, 잭슨5를 소개하다 (Diana Ross Presents the Jackson 5)’를 내놓았습니다. 이 음반은 ‘리듬 앤드 블루스’ 부문에서는 인기 순위 1위, 팝 음반 분야에서는 5위를 차지하고, 특히 마이클이 리드싱어로 노래를 부른 ‘I Want You Back’은 ‘빌보드 인기 100선’에서 당당히 1위를 기록하는 대박을 터뜨렸습니다. 잭슨5는 그 뒤로도 계속 ‘ABC’, ‘I'll Be There’, ‘The Love You Save’ 등 인기 순위 1위에 오르는 히트곡들을 내놓았습니다.

전국에 소문난 스타가 된 마이클 잭슨은 학교 공부를 제대로 할 수가 없었습니다. 학교에 가면 너무 많은 사람이 몰려들어 하는 수 없이 가정교사를 두고 틈틈이 공부했습니다. 마이클은 종종 자신은 어린 시절을 잃어버렸다며 아쉬워했습니다.

마이클은 1978년 음악 프로듀서 퀸시 존스(Quincy Jones)를 만나 독자적인 가수 활동을 시작했습니다. 1979년에 나온 음반’ Off The Wall’은 ‘Rock with You’와 ‘Don't Stop 'Til You Get Enough’ 등 네 곡이 빌보드 인기 순위 10위 안에 들어가는 성공을 거둡니다.

1982년에는 그의 대표 음반인 ‘Thriller’가 출시됐습니다. 사상 최고의 판매 기록을 보유하고 있는 이 음반은 무려 7곡이 빌보드 10위권 안에 들고 마이클 잭슨은 8개의 그래미상을 받게 됩니다. 뿐만 아니라 ‘Thriller’는 뮤직 비디오로 만들어져 폭발적인 인기를 끌었습니다.

새로운 비디오는 단순히 가수나 악단의 공연 모습을 보여주는 형식에서 벗어나 영상 속에 이야기를 담았습니다. 이 같은 형식은 뮤직비디오의 개념을 완전히 바꾸어 놓은 것이었습니다.