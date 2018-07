'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 영작문을 잘하는 방법을 알려달라는 요청이 제작진에게 많이 옵니다. 여러 가지 요령이 있겠지만, 직접인용문(quoted speech)을 올바르게 쓰는 법부터 알아보겠습니다.

직접인용문은 누군가 말한 그대로 적는 겁니다. 간접인용문(reported speech)과 구별하는데요. 문장 부호를 찍는 위치, 그리고 대문자를 어디에 쓰는지 잘 살펴야 합니다.

▪ 오늘은 인용문에 자주 쓰는 동사, SAY를 이용한 방법만 익히겠습니다. 예문 보시죠.

예문) “My dog’s name is Sam,” she said. (“우리 개 이름은 샘이에요,” 그녀가 말했습니다.)

순서를 보세요. 따옴표, My dog’s name is Sam, 쉼표, 따옴표, she said, 마침표가 이어지는 걸 보셨나요? 가장 일반적인 직접인용문입니다. ‘she said’로 문장을 끝내는 거죠.

따옴표를 인용하는 문장 밖에 놓고, 쉼표는 인용하는 문장에 붙이는 걸 기억하세요.

▪ SHE SAID로 문장을 시작한다면, 구조는 다음 예문과 같습니다.

예문) She said, “My dog’s name is Sam.” (그녀가 말했습니다, “우리 개 이름은 샘이에요.”)

She said, 쉼표, 따옴표, My dog’s name is Sam, 마침표, 따옴표 순서를 확인하셨나요? 인용되는 문장 첫 글자는 대문자로 써야 됩니다.

▪ 인용되는 문장을 SHE SAID로 나누는 경우도 있습니다.

예문) “My dog’s name,” she said, “is Sam.” (“우리 개 이름은,” 그녀가 말했습니다. “샘이에요.”)

이런 경우, 분리된 앞 부분이 끝날 때 쉼표를 찍고, 뒷부분 시작할 때 대문자를 쓰지 않습니다.

직접인용문을 쓰는 세 가지 방법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.