Everyday Grammar: Making Suggestions (제안할 때 쓰는 표현)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 제안하는 방법들을 배우겠습니다.

아래와 같은 대화로 동영상을 시작합니다:

카베: Lucija, any suggestions for a topic today? (루시아, 오늘 주제로 어떤 제안이라도 있어요?)

루시아: Why don’t we cover the different ways to make suggestions? (제안하는 갖가지 방법들을 다룰까요?)

카베: Hmm, let’s do that! (흠, 그러죠!)

▪ WHY DON’T

제의·제안하는 방법으로 여러 가지 영어표현이 있지만, 가장 대표적인 것은 ‘Why don’t~?’입니다. ‘왜 ~하지 않나요’라는 뜻이지만, 제안으로 해석합니다.

질문을 통해 친절하게 제안하는 건데요. 내가 말하는 내용에 상대방이 동의하는지 묻는 겁니다. 예문 보시죠.

예문) “Why don’t we go to the movies?” 우리 영화 보러 갈래요?

“Why don’t you come over at eight?” 8시에 오시겠어요?

“Why don’t we meet for lunch?” 우리 만나서 점심 먹을까요?

▪ SHALL

'Why don't~?'과 같은 의미로 쓰이고, 문장 구조도 비슷합니다.

예문) “Shall we go to the movies?” 우리 영화 보러 갈까요?

“Shall we meet for lunch?”우리 만나서 점심 먹을래요?

“Shall I open the window?” 제가 창문을 열까요?

▪ LET’S

LET US를 줄인 말인데요. 앞의 두 가지와 약간 달라서, 의문문으로 사용하지 않습니다. 함께 무얼 하길 원하는지 상대방에 알리는 용도인데요. 문장 구조는 아래와 같습니다:

LET’S + 동사 원형

예문 보시죠.

예문) “Let’s talk later.” 나중에 얘기합시다.

“Let’s travel to New York.” 우리 뉴욕으로 여행가요.

“Let’s go dancing.” 춤추러 갑시다.

동영상을 이렇게 마무리합니다:

카베: SHALL we leave the lesson at that? (거기서 강좌를 끝낼까요?)

루시아: Let’s! (그럽시다!)

여러 가지 제안하는 표현, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.