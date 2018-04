Everyday Grammar: Expressions With "Other" (‘other’에 관한 다양한 표현)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 ‘other’를 사용한 다양한 표현들을 익히겠습니다.

‘other’는 영어의 말과 글에서 두루 쓰는 단어 중 하나죠. 동영상 도입부 대화에서 루시아와 카베는 other를 이렇게 사용합니다.

카베: Lucija, when you were younger, did you have a pen pal? (루시아, 어릴 때 펜팔 있었어요?)

루시아: Sure I did! (물론 있었어요!) I corresponded with someone in Phoenix, Arizona. (애리조나주 피닉스에 있는 누군가와 연락했죠.) We would write to each other every month. (매달 상대방에게 편지를 쓰곤 했어요.)

카베: Wow, that’s cool. (와, 그거 멋지네요. ) Or you could say that you wrote to one another every month. (매달 서로 편지 썼다고 말할 수도 있죠.)

위 대화에서는 each other와 one another를 같은 뜻으로 이해했지만, 대부분의 경우 each other는 두 사람 사이, one another는 세 사람 이상의 관계를 설명할 때 사용합니다.

▪ other를 사용한 그 밖의 표현들 익혀보죠.

EACH OTHER와 ONE ANOTHER에 대해 설명해드렸는데요, EVERY OTHER도 있습니다.

예문) “I go to class every other day.” 저는 격일(하루건너)로 수업에 갑니다.

EVERY OTHER는 위 예문에서 쓰인 것처럼 하나 건너 하나, 즉 ‘두 개 마다’ 라는 뜻입니다.

THE OTHER라는 표현도 있죠. THE OTHER day나, THE OTHER morning, THE OTHER week처럼요. 이런 말들은 모두 ‘가까운 과거’를 가리킬 때 씁니다.

예문) “I saw George the other day.” 일전(최근 어느 날)에 조지를 봤어요.

ONE AFTER THE OTHER라는 표현도 일상 대화에서 자주 사용합니다. 개별 행동이 시간적으로 매우 가깝게 이어질 때 쓰는 표현인데요. ‘차례로’라는 의미로 주로 쓰이고, ‘번갈아·교대로’라는 뜻도 있습니다.

예문) “ One after the other , the people boarded the train.” 차례로 사람들이 기차에 올라탔습니다.

ONE AFTER ANOTHER도 비슷한 표현으로, ‘잇따라서’라는 뜻입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.