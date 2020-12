트럼프 대통령 "포기하긴 너무 일러"

도널드 트럼프 미국 대통령이 공화당의 미치 매코넬 상원 원내대표가 조 바이든 당선인의 승리를 인정한 것과 관련해 “포기하긴 너무 이르다”라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 오늘(16일) 자신의 트위터에 “공화당은 끝까지 싸우는 것을 배워야 한다. 사람들은 화났다”면서 이같이 말했습니다.

또 ‘트럼프 지지자들이 바이든의 당선을 축하한 미치 매코넬을 맹비난했다’는 영국 매체의 보도를 공유하며, 현직 대통령이 선거에서 7천 5백만 표를 얻을 것은 기록이라고 덧붙였습니다.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry!