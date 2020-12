트럼프, '인터넷 기업 보호법' 관련 국방수권법 거부 가능성 경고

도널드 트럼프 대통령이 인터넷 기업 보호법을 없애지 않을 경우 국방수권법(NDAA)에 거부권을 행사할 뜻을 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 1일 오후 트윗에서 미국이 거대 인터넷 기업(Big Tech)에 주는 책임 보호법인 섹션 230은 “미국의 국가안보와 선거의 온전성에 심각한 위협”이라고 말했습니다.

그러면서 “매우 위험하고 불공정한” 섹션 230가 국방수권법에서 완전히 없어지지 않는다면 거부권을 행사할 수밖에 없다고 강조했습니다.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....