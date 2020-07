트럼프 대통령 “학교 문열어야”

도널드 트럼프 대통령이 학교 재개방을 위해 ‘세금면제’ 혜택과 함께 지원금을 재검토할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 10일 트윗을 통해 “너무나 많은 대학교와 학교들이 극단적인 좌파 주입 기관이 되었다”며 이같이 말했습니다.

Too many Universities and School Systems are about Radical Left Indoctrination, not Education. Therefore, I am telling the Treasury Department to re-examine their Tax-Exempt Status...