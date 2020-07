트럼프, 대선 선대본부장 전격 경질

도널드 트럼프 대통령이 15일 선거대책 본부장을 전격 교체했습니다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 페이스북을 통해 빌 스테피언이 선거대책 본부장으로 승진했다면서 교체 소식을 알렸습니다.또 브래드 파스케일 전 본부장이 캠프에 계속 남아 자문 역할을 할 것이라고 밝혔습니다.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...