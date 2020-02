트럼프, 국가정보국장에 그레넬 대사 지명

도널드 트럼프 대통령은 19일 미 국가정보국(DNI)의 차기 국장 대행으로 리처드 그레넬 독일 주재 미국 대사를 지명했다고 밝혔습니다.

I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire....