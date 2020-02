트럼프 대통령 “민주당 경선은 재앙, 내가 유일한 승자”

도널드 트럼프 대통령이 민주당의 아이오와 대선 후보 경선의 결과 발표 연기에 대해 ‘완전한 재앙’이라고 지적했습니다.

트럼프 대통령은 4일 트위터에 ‘민주당 코커스(당원대회)는 완전한 재앙’이라며 그들이 이 나라를 이끌었을 때처럼 아무것도 작동을 안 했다고 썼습니다.

이어 트럼프 대통령은 ‘지난 밤 큰 승리를 차지할 수 있는 유일한 사람은 바로 트럼프’라고 주장했습니다.

The Democrat Party in Iowa really messed up, but the Republican Party did not. I had the largest re-election vote in the history of that great state, by far, beating President Obama’s previous record by a lot. Also, 97% Plus of the vote! Thank you Iowa!