트럼프 대통령 “11월 대선 연기 거론”

도널드 트럼프 대통령이 우편투표가 늘어나면서 사기와 부정확한 결과가 나올 수 있다며 11월 대선 연기 가능성을 거론했습니다.

트럼프 대통령은 30일 자신의 트위터에서 "보편적인 우표 투표(바람직한 부재자 투표 이야기가 아니라) 도입으로 올해 투표는 역사상 가장 부정확하고 사기 치는 선거"가 될 것이라고 말했습니다.

그러면서 “미국에 엄청난 곤란한 상황이 될 것”이라고 강조했습니다.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???