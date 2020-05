트럼프-바이든, 온라인서 '골프' 설전

도널드 트럼프 대통령과 오는 11월 치러지는 대선의 민주당 후보인 조 바이든 전 부통령이 온라인에서 설전을 벌였습니다.

먼저 공세에 나선 것은 바이든 전 부통령이었습니다. 바이든 전 부통령은 24일 자신의 트위터에 코로나 사태 와중에 골프를 즐긴 트럼프 대통령을 비난했습니다.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work. Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA

그러자 트럼프 대통령은 자신의 트위터에 “바이든 선거캠프는 내가 백악관에 항상 머물러야 한다고 생각한다. 나는 3개월만에 골프를 치러 간 것이지만 바이든은 계속 휴가 중이다. 그는 쉬면서 더러운 거래를 하고 있다”고 적었습니다.

또 트럼프 대통령은 주요 언론이 바이든 전 부통령의 저조한 근무 윤리와 바락 오바마 전 대통령이 골프에 할애한 모든 시간을 무시했다고 주장했습니다.

Sleepy Joe’s representatives have just put out an ad saying that I went to play golf (exercise) today. They think I should stay in the White House at all times. What they didn’t say is that it’s the first time I’ve played golf in almost 3 months, that Biden was constantly.....