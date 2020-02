트럼프 대통령 "전쟁권한 제한 결의안 표결 말아야"

도널드 트럼프 대통령이 12일 미 상원에 대통령의 전쟁수행 권한을 제한하는 결의안에 표결하지 말 것을 촉구했습니다.

트럼프 대통령 트윗을 통해 “대이란 군사행동은 미국 안보에 매우 중요하다”며 미 상원이 이 결의안을 표결에 부치지 말라고 밝혔습니다.

또 미국민이 이란의 카셈 솔레이마니 사령관 사살을 압도적으로 지지하고 있다며 “미국은 이란과 관련해 잘 대처하고 있다”고 말했습니다.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....