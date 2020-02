폼페오 "WSJ 기자 추방 중국 조치 규탄"

마이크 폼페오 미국 국무장관이 미국 '월스트리트저널'(WSJ)의 베이징 주재 기자 3명을 추방 조치한 중국 정부의 조치를 강력히 비난했습니다.

The United States condemns the move by China to expel three @WSJ journalists. Mature, responsible countries understand that a free press reports facts and expresses opinions. China should not restrict #freespeech. https://t.co/szm0ujq2Ua