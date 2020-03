'GE 성공 신화' 웰치 전 회장 별세

미국의 유명한 경영자였던 잭 웰치 전 제너럴 일렉트릭(GE) 회장 겸 최고 경영자(CEO)가 별세했습니다.

AP 통신에 따르면 웰치 전 회장은 1일 집에서 부인과 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났습니다. 향년 84세.

웰치 전 회장은 1981년 최연소로 제너럴 일렉트릭(GE) 회장에 올라 20년간 회사를 이끌었습니다. 웰치 전 회장 시절 제너럴 일렉트릭(GE)의 시가총액은 120억달러에서 4천100억달러로 불어났습니다.

웰치 전 회장은 구조조정을 비롯한 공격적인 경영으로 ‘세기의 경영자’라는 평가를 받았습니다.

도널드 트럼프 대통령은 인터넷 트윗을 통해 ‘잭 웰치같은 위대한 경제계 지도자는 없었다’며 ‘그는 영원히 기억될 것’이라고 말했습니다.

Jack Welch, former Chairman and CEO of GE, a business legend, has died. There was no corporate leader like “neutron” Jack. He was my friend and supporter. We made wonderful deals together. He will never be forgotten. My warmest sympathies to his wonderful wife & family!