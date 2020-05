[미국 대선 ABC] 미국 대통령 (3) 대통령실

미국은 2020년 11월 선거를 통해 대통령을 선출합니다. 이번 선거에서 대통령에 당선된 후보는 2021년부터 4년 동안 대통령직을 수행합니다. 그런데 미국 대선 때마다 전 세계가 누가 당선될지 관심을 기울입니다. 그만큼 미국 대통령이란 직위는 미국뿐만 아니라 국제사회에 큰 영향을 미치는 자리인데요. ‘미국 대선 ABC’, 오늘은 ‘미국 대통령’ 세 번째 시간으로 대통령을 보좌하는 ‘대통령실’에 관해 알아보겠습니다.

대통령에게 필요한 정보와 자문을 제공하고, 대통령이 국정을 효과적으로 펼칠 수 있도록 지원하기 위해 세워진 곳이 바로 미국 ‘대통령실(EOP: Executive Office of the President)’입니다.

미국 대통령실은 지난 1939년에 창설됐습니다.

이 시기는 32대 프랭클린 루스벨트 대통령이 두 번째 임기를 지낼 때인데요. 대통령에 따라 다소 차이는 있지만, 약 500명의 보좌진으로 구성되고, 백악관 비서실장이 이들을 감독합니다.

비서실 산하 직원들은 백악관 서쪽에 위치한 대통령 집무공간인 ‘웨스트 윙(West Wing)’과 대통령 집무실인 ‘오벌오피스(Oval Office)’, 영부인 집무공간과 백악관 직원들 사무실이 있는 ‘이스트 윙(East Wing)’, 그리고 대통령 가족 거주공간인 ‘중앙관저(Executive Residence)’에서 근무합니다.

그런가 하면 대통령에게 경제 정책 전반에 관해 자문하는 ‘경제자문위원회(Council of Economic Advisers)’도 대통령실에 속합니다. 경제자문위원회는 지난 1946년 의회가 제정한 고용법에 따라 설치됐습니다.

또 다른 대통령 직속 자문기관인 ‘국가안전보장회의(National Security Council)’는 외교와 안보 분야를 다룹니다.

대통령실 산하 다른 위원회 의장은 대통령이 임명한 사람이 맡지만, 국가안보회의는 대통령이 직접 이끕니다. 이 위원회는 1947년 국가안보법에 따라 창설됐는데요. 국무장관과 국방장관, 백악관 국가안보 보좌관, 백악관 비서실장 등이 참여합니다.

국가안보회의(NSC)는 국가 안보에 관련된 각 부처의 정책을 조정해 종합적인 안보 정책을 만들기 위해 만들어졌는데요. 국가 안보, 외교 정책과 관련해 대통령에게 자문합니다.

또한, 대통령실 산하에는 ‘미 무역대표부(Office of the US Trade Representative)’도 있습니다. 국제 무역과 투자, 무역 정책을 조정하고, 대통령이 해외 무역이나 다자간 협상을 주도하는 과정에서 자문 역할을 합니다. 또 행정부 조직을 관리하고 예산을 관리 감독하며 예산 관련 법률안 등을 제안하는 ‘예산관리국(Office of Management and Budget)’도 매우 중요한 기구입니다.

이 외에도 대통령실 산하엔 ‘마약통제국(Office of National Drug Control Policy)’, ‘과학기술국(Office of Science and Technology Policy)’, 국내정책위원회(Domestic Policy Council)’와 백악관 대변인이 소속돼 있는 ‘공보실(Office of Communications)’ 등이 있습니다.

