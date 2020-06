이란 "미국의 시리아 제재 반대...시리아와 교역 증진할 것"

이란 정부는 18일 미국이 시리아 정권을 추가 제재하는 것은 비인도적이라며 시리아와의 무역 관계를 확대 하겠다고 밝혔습니다.

아바스 무사비 이란 외교부 대변인은 이날 자국 관영 매체를 통해 "세계가 코로나 사태를 겪는 상황에서 (미국의) 이런 비인도적인 제재는 시리아 국민의 고통만 가중할 뿐"이라며 이같이 말했습니다.

무사비 대변인은 "시리아 국가와 시리아 정부와의 경제협력을 지속해 나갈 것이며, 제재에도 불구하고 시리아와의 경제 관계를 강화하겠다"고 강조했습니다.

이와는 별도로 이란은 이번 주 유엔 인권이사회의 미국 경찰의 폭력과 인종 차별 의혹에 대한 긴급회의에 대해서는 환영했습니다.

이란 외무부는 트위터를 통해 “(미국의) 체계적인 인종차별주의, 경찰의 잔혹성, 평화적 시위에 대한 폭력은 빙산의 일각에 불과하다”며 “(세계가) 국내외에서 미국 정권의 인권 책임을 위해 일할 때가 됐다"고 주장했습니다.

Iran welcomes @UNHumanRights urgent debate on human rights violations in the US. Systemic racism, police brutality & violence against peaceful protests represent just the tip of the iceberg. It's high time 🌎 works for the US regime's human rights accountability at home & abroad.