트럼프 "미 해군함 위협하는 이란 선박 격침하도록 명령"

도널드 트럼프 대통령이 22일 미국 군함을 위협하는 이란 선박을 공격하고 파괴하라는 명령을 내렸다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 트위터를 통해 미 해군에 이 같은 명령을 내렸다고 밝혔습니다.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.