폼페오 장관, 오만 방문..."역내 평화, 번영 논의"

마이크 폼페오 미 국무장관이 27일 중동 순방 마지막 방문국인 오만을 방문했습니다.

폼페오 장관은 이날 오만의 술탄 하이탐 빈 타리크 알 사이드 국왕과 만나 회담했습니다.

폼페오 장관은 이후 트윗을 통해, 단결된 걸프협력위원회(GCC)를 통한 역내 평화와 안정, 그리고 경제적 번영의 중요성을 논의했다고 밝혔습니다.

Met today with Omani Sultan Haitham bin Tarik Al Said on the importance of building regional peace, stability, and prosperity through a united Gulf Cooperation Council. Grateful for our strong security partnership and economic ties. pic.twitter.com/hCKL1FH9CX