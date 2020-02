WHO, 전 세계 신종 코로나 확산 '빙산의 일각일 수도'

세계보건기구(WHO)는 신종 코로나바이러스 감염증(신종 코로나)과 관련해 중국을 여행한 적이 없는 사람들에 의한 전염 사례가 '빙산의 일각'일 수도 있다고 밝혔습니다.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.