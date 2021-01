타이완 미국 대표, 바이든 취임식 참석…단교 이후 42년만에 처음

미국 주재 타이완 대표가 어제(20일) 조 바이든 미국 대통령의 취임식에 참석했습니다.

타이완 대표가 미국의 초청으로 대통령 취임식에 참석한 것은 1979년 단교 이후 42년 만입니다.

미국 내 타이완대사관 역할을 하는 ‘타이베이경제문화대표처’는 이날 샤오메이친 대표가 미 의회 합동취임식준비위원회(JCCIC)의 초청을 받아 타이완 정부 대표로 조 바이든 대통령과 카멀라 해리스 부통령의 취임식에 참석했다고 밝혔습니다.

샤오 대표는 자신의 트위터에 취임식이 열린 의회의사당 광장에서 촬영한 영상을 공개하며 “민주주의는 우리의 공동 언어이며, 자유는 우리의 공동 목표”라고 말했습니다.

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln