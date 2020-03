트럼프, 슈퍼화요일 결과에 "엄청난 역전극"...공화당 상원 예비선거 관심

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 도널드 트럼프 대통령이 민주당 ‘슈퍼 화요일(Super Tuesday)’ 결과에 대해, “엄청난 역전극”이 벌어졌다고 평가했습니다. 한편, 집권 공화당이 상원을 계속 장악할 수 있을지도, 오는 11월 선거에서 결정되는데요. 자세한 내용 살펴보겠습니다.

진행자) ‘아메리카 나우’ 첫 소식입니다. 트럼프 대통령이 ‘슈퍼 화요일(Super Tuesday)’ 결과에 대한 의견을 내놨다고요?

기자) 네. ‘슈퍼 화요일’이었던 지난 3일, 민주당이 14개 주에서, 공화당이 13개 주에서 동시에 대선 예비선거를 진행했습니다. 우선 공화당은, 13개 지역 모두 트럼프 대통령이 승리했는데요. 쉽게 예측됐던 결과였습니다. 트럼프 대통령은 사실상 공화당 후보로 확정된 상태에서, 민주당 후보 결정을 기다리고 있는 건데요. 4일 백악관 출입 기자들에게, 민주당 경선 진행 상황에 대한 의견을 밝히고, 향후 전망도 내놨습니다.

진행자) 우선, ‘슈퍼 화요일’의 민주당 예비선거 결과가 어떻게 나왔나요?

기자) 공화당과 달리, 민주당에선 치열한 경쟁이 펼쳐졌습니다. 그 결과, 14곳 중 10곳을 조 바이든 전 부통령이 가져갔는데요. 이를 바탕으로, 종합순위 선두를 달리던 버니 샌더스 상원의원을 제치고, 1위로 나섰습니다.

진행자) 이런 결과에 대해, 트럼프 대통령이 뭐라고 했습니까?

기자) 먼저, 바이든 전 부통령의 승리를 높이 평가했습니다. 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “It was a great comeback for Joe Biden. Saturday, before South Carolina, Joe had absolutely no chance....”

“조 바이든(전 부통령)이 엄청난 컴백을 했다”는 이야기인데요. ‘컴백(comeback)’이란 말은, 운동경기에서 ‘역전’하거나, 부진한 사람이 ‘재기’하는 걸 가리킵니다. 트럼프 대통령은, “지난 토요일 사우스캐롤라이나(예비선거) 직전만 해도, 조(바이든 전 부통령)는 가망이 없지 않았냐”고 상기시켰습니다.

진행자) 다른 예비후보들에 대해서는 어떤 이야기를 했습니까?

기자) 엘리자베스 워런 상원의원을 강하게 비난했습니다. 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “She was really a spoiler. Because other people got out, and those votes endorsed Joe....”

워런 의원이 “스포일러(spoiler)” 역할을 했다는 이야기인데요. ‘스포일러’란 말은, 당선 가능성이 없으면서도 선거에 남아, 전체 결과 확정을 훼방하는 사람을 가리킵니다.

진행자) 워런 의원을 왜 그렇게 부른 겁니까?

기자) 워런 의원이 샌더스 의원 지지를 선언하고, 경선을 포기했어야 한다는 겁니다. 두 사람 모두 강한 진보 성향으로, 비슷한 정책을 내놓고 있기 때문인데요. 트럼프 대통령의 말, 계속 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “He would’ve won a lot of states, including Massachusetts....”

워런 의원이 없었다면, 샌더스 의원이 “매사추세츠, 텍사스, 미네소타를 포함한 많은 곳에서 승리했을 것”이란 말인데요. 이 지역들의 승부가 바이든 전 부통령 쪽으로 넘어가서, 전체적인 결과가 완전히 바뀌었다고 트럼프 대통령은 말했습니다.

진행자) 워런 의원이 샌더스 의원을 지지하고, 경선에서 물러날 가능성이 있습니까?

기자) 가능성이 없진 않은 것 같습니다. 양 측 선거 진영이 이 문제를 놓고 접촉했다는 보도가 나오고 있는데요. 워싱턴포스트는 4일, 워런 의원과 샌더스 의원 선거운동본부 고위 협상단이 최근 만나서, 공조 방안을 논의했다고 전했습니다. 두 후보의 공약이 대부분 유사하기 때문에, 워런 의원은 물러나고, 샌더스 의원을 밀어주면서 ‘선거 연대’를 진행하는 구상인데요. 공식 확인된 내용은 아닙니다.

진행자) 그럼, 트럼프 대통령은 11월 대선에서 누구와 맞붙을 것으로 예상하고 있나요?

기자) 일단, 바이든 전 부통령이 될 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다. 직접 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “I think Joe actually would have the advantage now....”

‘슈퍼 화요일’ 이후, “조(바이든 전 부통령)가 유리한 상황을 맞았다고 본다”는 말인데요. 하지만, 앞으로 경선에서 “무슨 일이 일어날지는 한번 지켜보자”고 트럼프 대통령은 덧붙였습니다.

진행자) 앞으로 민주당 대선 경선, 어떻게 진행됩니까?

기자) 오는 10일, 6 개 주에서 동시에 예비선거를 치릅니다. 서부 해안에 있는 워싱턴주, 대규모 공업지역이 있는 미시간주, 농업지대인 아이다호와 노스다코타주, 그리고 미시시피, 미주리 등인데요. 바이든 전 부통령과 샌더스 의원, 워런 의원 등은 이미 현지에서 득표 활동을 진행중입니다.

미국 공화당 앨라배마주 상원의원 후보 경선에 도전한 제프 세션스 전 법무장관이 3일 앨라배마주 모바일 유세에서 연설했다.

진행자) ‘아메리카 나우’, 다음 소식입니다. 지금 진행중인 예비선거에서, 대통령 후보 경선만 하는 게 아니죠?

기자) 맞습니다. 각 지역에 배정된 연방 상, 하원 후보도 결정하고요. 시의원 후보 경선을 비롯한, 각급 지역 의회 예비선거 일정도 진행중입니다. 특히, 오는 11월 본선 결과에 따라, 연방 상원의 주도권(control)이 바뀔 수도 있어서요. 상원 예비선거 상황에도 관심이 쏠리고 있습니다.

진행자) 현재 연방 상원의 주도권은 어느 쪽이 갖고 있습니까?

기자) 트럼프 대통령 소속당인 공화당입니다. 전체 100명 중에 공화당 의원이 53명으로, 과반인데요. 나머지는 민주당이 45명, 무소속이 2명입니다. 그러니까, 올해 선거에서 공화당이 4석 이상 잃으면, 주도권을 야권에 빼앗기게 되는 겁니다.

진행자) 상원의 주도권이 왜 중요합니까?

기자) 연방정부 예산 심사와 승인, 그리고 고위직 인준 권한 등을 상원이 갖고 있기 때문입니다. 상원 주도권의 중요성은, 특히 지난 탄핵 정국에서 크게 부각됐는데요. 민주당이 다수인 하원에서, 트럼프 대통령 탄핵소추안을 가결해 상원에 넘겼지만, 공화당이 주도하는 상원에서 최종 기각시켰습니다.

진행자) 그럼, 지금 상원 예비선거는 구체적으로 어떤 상황입니까?

기자) 공화당 강세지역인 앨라배마와 텍사스 등이 눈여겨볼 곳으로 꼽히는데요. 앨라배마에서는 트럼프 행정부에서 법무장관을 지낸 제프 세션스 전 의원이 연방 상원 복귀를 노리고 있습니다. 세션스 전 의원은 지난 1997년부터 2017년까지 20년 동안 앨라배마를 대표해 의정활동을 하다, 장관에 취임하면서 사임했는데요. 이번 ‘슈퍼 화요일’에서, 상원으로 돌아가기 위한 첫 관문을 통과했습니다.

진행자) 첫 관문을 통과했다는 게, 어떤 내용인가요?

기자) 오는 31일 진행될 공화당 결선투표에 진출했습니다. 토미 튜버빌 예비후보가 상대로 결정됐는데요. 당초 브래들리 바이런 하원의원과 로이 무어 예비후보를 포함해, 공화당 상원의원 후보가 되려는 경쟁이 치열했습니다. 그런데 이번 ‘슈퍼 화요일’ 투표 결과, ‘세션스-튜버빌’ 양자 대결로 좁혀진 겁니다.

진행자) 그럼 세션스 전 의원이, 공화당 후보가 될 수 있을까요?

기자) 쉽진 않을 것 같습니다. 앨라배마 현지 주민들 사이에서 튜버빌 예비후보의 인기가 높기 때문인데요. 대학 풋볼(미식축구) 감독으로 크게 이름을 날린 인물입니다. 특히 튜버빌 예비후보는 최근 각종 현안에 트럼프 대통령의 입장을 옹호하면서, 지지층을 결집시키고 있는데요. 이런 상황에서 트럼프 대통령은 4일, 이 지역 선거 결과를 트위터에 재전송하면서, 세션스 전 의원을 강하게 비난했습니다.

진행자) 트럼프 대통령이 세션스 전 의원을 뭐라고 비난합니까?

기자) 장관 재임 당시 제대로 일하지 못했고, 공직자로서 자질이 부족하다고 지적했습니다. “법무장관으로서, ‘러시아 마녀사냥’을 차단할 지혜와 용기가 없던” 사람이라고 주장했는데요. 세션스 전 의원은 법무장관 재임 당시 ‘러시아 추문’ 특검 수사에 관여하지 않겠다고 선언한 뒤 경질됐습니다. ‘러시아 추문’은 2016년 대선 때 트럼프 후보 진영과 러시아가 유착했다는 의혹입니다.

진행자) 이번 예비선거 과정에서, 시의원 후보 경선을 하는 곳도 있다고 하셨죠?

기자) 네. 서부 최대 도시 로스앤젤레스에서는 시의원 경선에 관심이 높은데요. 한인 여성 사회활동가인 그레이스 유 변호사가 입후보해서, 한인들의 투표 참여 열기가 고조되고 있습니다.