트럼프 유세 빈자리 속출…볼튼 회고록 금주 출간 

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다

기자) 도널드 트럼프 대통령이 코로나 사태 이후 석 달 여 만에 처음으로, 재선 유세를 했습니다. 기대보다 참석률이 저조했던 가운데, 이런 저런 이야기들이 많은데요. 자세하게 살펴보겠습니다. 존 볼튼 전 국가안보보좌관이 ‘백악관 회고록’을 이번 주 발간합니다.

진행자) ‘아메리카 나우’ 첫 소식입니다. 트럼프 대통령이 대중 유세를 재개했군요?

기자) 네. 토요일이었던 20일, 오클라호마주 털사에 있는 ‘BOK 센터’에서, 트럼프 대통령이 대중 집회를 열었습니다. 지난 3월 초 이후 처음 유세를 진행한 건데요. 신종 코로나바이러스 사태로 인한 각 지역 당국의 봉쇄 정책 때문이었습니다. 하지만 석 달여 만에 재개된 이번 유세에, 사람이 많이 모이지 않아 트럼프 대통령 측이 곤혹스러운 상황이라고 주요 언론이 평가했습니다.

진행자) 얼마나 관중이 안 들었기에, 그런 이야기가 나오는 겁니까?

기자) 행사장 2층이 대부분 비어있는 게 언론사 카메라에 잡혔습니다. BOK센터는 수용인원이 약 1만 9천 200명인 다목적 실내 경기장인데요. 무대와 연단이 설치된 체육관 바닥 외에, 1층 청중석, 2층 청중석에 사람들이 들어 올 수 있습니다. 그런데 그중에 2층에 자리가 많이 빈 상태였던 겁니다.

진행자) 그러니까, 절반 정도는 청중석이 비었던 거군요?

기자) 그렇습니다. 어림잡아 1만 석 가까이 자리가 비었다고 추산할 수 있는 건데요. 당초 트럼프 대통령 재선운동 본부 측은, 참가 신청 1백만 건이 접수됐다고 발표한 바 있습니다. 그래서, 이들을 모두 수용하기 위해 야외 유세도 고려한다고 했었는데요. 당일 행사장 입구에서 금속 탐지기를 통과한 인원은 1만 2천여 명으로 나타났다고 재선운동 본부 측은 밝혔습니다. 털사 소방국 측은 6천 명 정도가 유세장에 간 것으로 파악했습니다.

진행자) 참가 신청은 1백만 건이 넘었다는데, 실제로는 많이 안 모인 이유가 뭘까요?

기자) 여러 가지 분석이 나오는데요. 참석 의사가 없는 사람들이 집단으로 신청만 해놓고, 실제로는 가지 않는 방식으로 시위를 벌였다는 언론 보도가 이어지는 중입니다. 그중에 로이터통신은, “동영상 공유 앱 ‘틱톡(TikTok)’을 쓰고, 한국 대중음악(K-Pop)을 좋아하는” 젊은 층이 이런 움직임에 기여한 것으로 보인다고 전했습니다.

진행자) 트럼프 대통령이 유세 현장에서 무슨 말을 했습니까?

기자) “침묵하는 다수가 어느 때보다 강해졌다”고 강조했습니다. 자신의 지지자들을 ‘침묵하는 다수’로 표현한 건데요. “전사들(warriors)”이라고 치켜세우기도 했습니다. 모두 힘을 합쳐서 “극렬 좌파”와 “가짜 뉴스”에 맞서서 싸우자고, 트럼프 대통령은 호소했는데요. “좌파 폭도들이 주도하는” 전국적 시위가 미국을 혼란과 파괴로 몰아가고 있다고 주장했습니다. 약 1시간 40분 동안 연설을 통해, 이 밖에 주요 현안들에 관한 입장을 밝혔습니다.

진행자) 어떤 현안들을 언급했습니까?

기자) 우선, 코로나 사태에 관해 많은 이야기를 했습니다. 정부가 대처를 너무나 잘 해왔지만, 언론이 “터무니없는 보도(absurd coverage)”로 일관했다고 트럼프 대통령은 강조했는데요. 정부 당국이 긴밀한 대처를 통해 “수백만 명의 목숨을 살렸다”고 주장했습니다.

진행자) 하지만, 미국이 전 세계에서 확진자 수가 가장 많지 않나요?

기자) 그렇습니다. 22일 오전 현재 228만 명을 넘어서면서, 여전히 세계 1위입니다. 2위인 브라질의 확진자 수 약 108만 명의 두 배가 넘는데요. 트럼프 대통령은, 미국이 그만큼 검사를 많이 해서 확진자가 많이 나온 것이라고 말했습니다. 아울러 “제발 검사를 줄이라(slow down)고 당국자들에게 말했다”고 연설했는데요. 이런 발언에 대해, 각계의 비난이 이어졌습니다.

진행자) 비난이 이어진 이유가 뭡니까?

기자) 확진자 통계를 바꾸기 위해, 일부러 코로나 검사를 하지 말자는 의미로 풀이됐기 때문입니다. 주로 야당인 민주당에서 그런 비판이 나왔는데요. “대통령이 바이러스 확산 상황을 감추기 위해 검사를 늦추려 하고 있다”고 낸시 펠로시 하원의장이 지적했습니다. 이는 “더 많은 미국인이 목숨을 잃게 될 것이라는 의미”라고 우려했습니다.

진행자) 민주당에서 또 어떤 비판이 나왔습니까?

기자) 대통령 후보로 확정된 조 바이든 전 부통령 측도 입장을 냈는데요. 트럼프 행정부의 코로나 대응 방식이 “어처구니없다”면서, “재앙적인 실수”를 저지르고 있다고 주장했습니다. 또 지난 2016년 대선에서 트럼프 대통령에게 패했던 힐러리 클린턴 전 국무장관도, 다음날(21일) 비판에 가세했는데요. “12만 명 가까운 미국인이 사망했는데 대통령은 검사를 줄이라고 요청했다고 말했다”면서, “검사는 (제대로 했다면) 그(사망자)들을 구할 수도 있었다”고 트위터에 적었습니다.

진행자) 이런 비판에 대해, 트럼프 대통령이나 백악관 쪽의 입장은 뭡니까?

기자) 해당 발언은 “농담이었으니, 제발 진지하게 받아들이지 말라(Come on now, that was tongue-in-cheek, please)”는 입장을 백악관에서 내놨습니다. 피터 나바로 무역ㆍ제조업정책국장이 CNN 인터뷰에서 해명한 내용인데요. 선거 유세에서 지지자들을 상대로 던진 말을, 정색하고 받아들일 일이 아니라는 이야기입니다.

진행자) 왜 그런 ‘농담’을 트럼프 대통령이 했다고 합니까?

기자) ‘언론이 코로나 대응을 제대로 보도해주지 않는 데 대한, 좌절감을 표현한 것’이었다고 채드 울프 국토안보장관 직무 대행이 말했습니다. ‘대통령이 검사를 줄이라고 실제 지시한 적은 없다’고 설명했습니다.

진행자) 그게 백악관 공식 입장입니까?

기자) 그렇습니다. 백악관도 같은 취지로 공식 성명을 냈는데요. “언론의 터무니없는 보도(absurd coverage)를 지적하던 과정에서 나온 발언”이었다고 해명했습니다. 아울러 “미국은 세계에서 가장 많은 코로나 검사를 수행하고 있다”면서 “2천500만 건이 넘는 수치를 자랑스럽게 여긴다”고 강조했습니다.

진행자) 트럼프 대통령 유세 현장으로 다시 돌아가서요, 그밖에 어떤 이야기를 했습니까?

기자) 코로나 사태의 책임이 중국에 있다고, 트럼프 대통령이 다시 한번 강조했습니다. 신종 코로나바이러스 감염증을 “쿵플푸(kung-flu)”라고 부르자, 지지자들이 크게 환호했는데요. 예전에 트럼프 대통령이 “중국 바이러스(Chinese virus)”라는 말을 쓴 적이 여러 차례 있지만, “쿵플루”라는 말은 이번에 처음 사용했습니다. 이런 어휘 사용에 대해서도 비판이 몰렸습니다.

진행자) ‘쿵플루’가 무슨 뜻입니까?

기자) 중국 전통무예인 ‘쿵푸(kungfu)’에다가, 독감이라는 뜻의 ‘플루(flu)’를 합친 말입니다. 대통령이 이런 합성어를 쓰는 건, ‘인종차별적’이라는 비판을 받을 만하다고 블룸버그 통신 등이 지적했는데요. 다수 매체들이 비슷한 지적을 했고요. 중국계 미국인 정치인들이 잇따라 항의 성명을 발표했습니다. 아울러, 한인을 비롯한 아시아계 사회에서도 반발하고 있습니다.

진행자) 한인을 비롯한 아시아계 사회에서 뭐라고 반발합니까?

기자) 한인 1.5세 정치인인 데이비드 류 로스앤젤레스 시의원이 당일(20일) 공식 입장을 밝혔는데요. 트럼프 대통령의 해당 발언은 “역겨운 인종차별(disgusting racism)”이라고 주장했습니다. 더 이상 할 말을 잃게 만든 발언이라면서, 유권자들에게 투표로 응답하라고 호소했습니다.

존 볼튼 전 국가안보보좌관의 책 '그 일이 일어난 방: 백악관 회고록'.

진행자) ‘아메리카 나우’ 다음 소식입니다. 존 볼튼 전 국가안보보좌관이 이번 주에 회고록을 발간하는 군요?

기자) 네. 존 볼튼 전 국가안보보좌관의 백악관 재임 시절 경험을 담은 회고록이 23일 시중에 나옵니다. 앞서 법무부가, 이 책의 출간을 연기하도록 명령해달라는 소송을 냈었는데요. 워싱턴 D.C. 연방지법이 21일 원고 패소 판결을 내렸습니다. 로이스 램버스 판사는 이 책의 출간을 예정대로 진행해도 된다고 밝혔습니다.

진행자) 법무부가 소송을 낸 이유가 뭐였습니까?

기자) 기밀정보 사항에 관한 점검 절차가 아직 끝나지 않았다는 이유였습니다. 이대로 출간되면 ‘국가안보에 회복할 수 없는 위해(irreparable harm)’를 가할 것이라고 법무부 측은 소장에 적었는데요. 램버스 판사는 “출판을 막는 게, 그 위해를 예방할 대안인지는 (법무부 측이) 입증하지 못했다”고 판결문에 적었습니다.

진행자) 이 책이 국가안보에 위해를 가할 가능성을 법원도 인정한 겁니까?

기자) 그렇습니다. “피고인 볼튼은 미 합중국의 국가안보 사항을 놓고 도박을 벌였다”고 램버스 판사는 지적했는데요. “직무상 취득한 정보에 대한 비밀유지 계약을 위반한 것으로 본다”고 밝혔습니다. 다만, ‘표현의 자유’를 규정한 미 수정헌법 1조 권리를 제한할 근거를, 법무부가 충분히 제시하지 못했다고 판단한 건데요. 다시 말해, ’표현에 자유’에 따라 책을 내놓을 수 있지만, 그 내용에 대해선 볼튼 전 보좌관이 책임 질 일도 있다는 뜻입니다.

진행자) 판결에 대한 반응은 어떤가요?

기자) 볼튼 전 보좌관과 정부 측 모두, 각각 환영 입장을 내놨습니다. 볼튼 전 보좌관 측은 예정대로 책을 내놓을 수 있게 됐기 때문에, “이번 판결을 반긴다”고 변호인인 찰스 쿠퍼 변호사가 밝혔는데요. 정부 당국은 출간을 막지는 못했지만, 이번 판결이 잘된 것으로 본다고 밝혔습니다. 그러면서, 앞으로 책 내용에 관해 민ㆍ형사상 책임 추궁을 진행할 가능성을 열어놨습니다.

진행자) 정부의 입장, 구체적으로 들어보죠.

기자) 트럼프 대통령이 직접, 이번 판결에 반응을 보였습니다. “볼튼(전 보좌관)을 상대로 커다란 법정 승리를 거뒀다”고 이날(20일) 트위터에 적었는데요. “볼튼은 법을 어긴데 대한 비난을 받고 아주 거액의 대가를 치르게 될 것”이라고 지적했습니다. “폭탄을 떨어뜨리길 좋아하던 볼튼이 자기 자신에게 폭탄을 던졌다”고 트럼프 대통령은 주장했습니다.

진행자) 이 책이 이렇게 법정 공방까지 벌이면서 논란이 되는 이유가 뭡니까?

기자) 정상 외교 뒷 이야기를 비롯한, 굵직한 ‘폭로성’ 사안들을 다루고 있기 때문입니다. ‘그것이 일어난 방(The Room Where It Happened)’이라는 제목 아래, ‘백악관 회고록’이라는 부제가 붙은 책인데요. 앞서 발췌본이 주요 언론에 공개되면서, 트럼프 대통령과 전ㆍ현직 당국자들이 내용을 반박하기도 했습니다. 이런 가운데, 지난 주말동안 책 전체 내용이 온라인에 풀리면서, 세계 언론이 각자 자국 관련 사안을 주요 뉴스로 다루고 있습니다.

진행자) 주말동안 세계 언론이 다룬 이 책의 내용, 어떤 것들인가요?

기자) 영국과 일본 언론은, 정상간 친분에 관해 다룬 내용을 주목했습니다. 트럼프 대통령이 처음에는 아베 신조 일본 총리에게 특별한 친밀감을 표시했다고 하는데요. 특히 골프와 전화 통화 상대로 선호했었다고 볼튼 전 보좌관이 주장했습니다. 하지만 영국에서 보리스 존슨 총리가 집권한 뒤로는, “두 사람이 비등비등한 수준으로 가까워졌다”고 적었습니다.

진행자) 다른 나라 정상에 대해서는 어떤 이야기가 들어있나요?

기자) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에 대해서는, 트럼프 대통령의 평가가 매우 박한 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령이 마크롱 대통령을 향해 “손 대는 것 마다 망친다”고 말했다고 볼튼 전 보좌관은 주장했습니다.

진행자) 한반도 관련 사안도 있습니까?

기자) 네. 미-북 정상회담이, 정의용 청와대 국가안보실장의 구상에서 비롯됐다고 볼튼 전 보좌관은 적었습니다. 아울러 문재인 한국 대통령의 비핵화 구상이 “조현병 같은 생각”에서 연결된 것이라고 주장했는데요. 트럼프 대통령이 판문점에서 김정은 북한 국무위원장을 만날 때, 문 대통령이 자신도 포함시켜달라고 간곡히 요청했었지만, 미국 정부가 완곡한 거절 의사를 수차례 밝혔었다고도 적었습니다. 한국 정부는 이런 내용이 “상당부분 사실을 왜곡하고 있다”는 공식 입장을 밝혔습니다.