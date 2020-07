민주·공화, 트럼프 ‘대선 연기’ 발언 일축…플린 ‘기소 취하’ 재심리

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?



기자) 트럼프 대통령이 11월 대선 투표를 연기할 가능성을 제시해 논란이 일었는데요. 연방 의원들은 가능성 없는 얘기라며 일축했습니다. 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관 기소 취하에 대해 항소법원에서 재심리하기로 했습니다. 코로나바이러스가 재확산하면서, 가을 새 학기에 대면 수업을 포기하고 온라인 수업으로 전환하는 대학이 늘어나고 있다는 소식 함께 전해드리겠습니다.

진행자) ‘아메리카 나우’ 첫 소식입니다. 트럼프 대통령이 30일, 대선 연기 가능성을 제시해 논란이 됐죠?

기자) 맞습니다. 우편 투표에 문제가 많다며 대선 연기 가능성을 내비쳤는데요. 하지만, 민주당과 공화당을 막론하고 가능성 없는 얘기라는 반응이 나왔습니다. 민주당은 대통령에게 선거를 연기할 권한이 없다며 거세게 비판했는데요. 낸시 펠로시 하원의장이 이날(30일) 트위터에, 헌법 제2조 1항 조문을 올렸습니다. “의회가 선거 날짜와 시간을 결정한다. 결정한 사항은 미합중국 전역에서 동일하게 적용한다”는 내용입니다.

Article II, Section 1 of the Constitution states:



“The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.” https://t.co/NIaa7mQVnn