트럼프, 대선 연기 가능성 제시…포틀랜드 연방요원 철수 합의

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 도널드 트럼프 대통령이 우편 투표는 사기라고 주장하며 대선 연기 가능성을 언급했습니다. 자세한 내용 알아보고요. 포틀랜드에서 시위 진압 중인 연방 병력을 단계적으로 철수하기로 한 소식, ‘아마존’과 ‘애플’ 등 주요 기술기업 최고경영자(CEO)들이 동시에 청문회에 나와, 독점 의혹 등을 부인했는데요. 관련 소식, 함께 알아보겠습니다.

진행자) 아메리카 첫 번째 소식 보겠습니다. 도널드 트럼프 대통령이 대선 연기 가능성을 언급했군요 ?

기자) 그렇습니다. 트럼프 대통령이 우편 투표 결과는 사기(fraud)일 수 있다고 주장하면서 오는 11월 3일에 있을 대선 연기 가능성을 거론했습니다. 트럼프 대통령이 우편 투표에 대해 불신하는 모습은 보여왔지만, 그 때문에 대선을 연기할 가능성을 비친 건 처음인데요. 거기다 선거를 100일도 채 남겨두지 않은 상황에서 나온 발언이라 관심이 쏠리고 있습니다.

진행자) 이런 발언이 어디서 나온 겁니까 ?

기자) 트럼프 대통령이 30일, 트위터에 직접 글을 올렸습니다. 트럼프 대통령은 "우편 투표로 2020년 선거는 역사상 가장 부정확하고 사기성 짙은 선거가 될 것"이라고 주장했습니다. 또 미국에 엄청나게 곤란한 상황을 가져올 것"이라고 말했는데요. 따라서 "사람들이 적절하고, 안심하고 또 안전하게 선거를 할 수 있을 때까지 선거를 미룬다 ? " 라고 썼습니다. 다만, 문장 끝을 물음표로 마침으로써 가능성만 내비쳤습니다.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???