민주 '미니 화요일' 6개주 경선...트럼프, '코로나' 부양책 예고

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 미국 내 여섯 개 주에서 10일, 민주당 대선 예비선거를 동시에 치릅니다. 조 바이든 전 부통령과 버니 샌더스 상원의원이 격돌하는데요. 자세한 상황 살펴보겠습니다. 신종 코로나바이러스로 인한 경제 충격에 대비해, 세금 감면 등을 추진하겠다고 트럼프 대통령이 밝혔습니다.

진행자) ‘아메리카 나우’ 첫 소식입니다. 민주당 대선 예비선거가 여섯 개 주에서 열리는군요?

기자) 네. 10일, 아이다호와 노스다코다, 미시간, 미시시피, 미주리, 그리고 서부 해안에 있는 워싱턴 주에서 동시에 민주당 예비선거를 치릅니다. 주요 언론은 ‘미니 슈퍼 화요일(Mini Super Tuesday)’, 또는 ‘슈퍼 화요일 2탄(Super Tuesday Ⅱ)’이라고 부르면서 결과에 주목하고 있는데요. 지난주 14개 주에서 예비선거를 했던 ‘슈퍼 화요일’ 못잖게, 여러 곳에서 동시에 투표하는 일정이기 때문입니다. 6개 주에서 총 352명 대의원을 누가 가져갈지 이날 하루에 결정됩니다.

진행자) 이번 일정에서 주목할 부분은 어떤 겁니까?

기자) 바이든 전 부통령은 ‘대승’을 노리는 반면, 샌더스 의원은 대선 도전 희망을 계속 살려 나가길 바라고 있다고 로이터통신이 짚었습니다. 다시 말해, 이번 6곳의 승부가 바이든 전 부통령에게 일방적으로 넘어가면, 사실상 대세가 기우는 것이고요. 샌더스 의원으로서는 앞으로 뒤집기가 힘들어집니다.

진행자) 현지 분위기는 어떤가요?

기자) 바이든 전 부통령이 각종 여론조사에서 앞서고 있습니다. 이번 일정에서 가장 중요한 곳이, 대의원 152명이 배정된 미시간인데요. 현지 여론조사기관 ‘에픽(Epic) MRA’가 최근 실시한 설문 결과, 바이든 전 부통령 지지율이 51%로 절반 이상입니다. 27%에 머문 샌더스 의원을 압도했는데요. 먼머스대학교 조사에서도 바이든 전 부통령 51%, 샌더스 의원 36%로 격차가 컸습니다.

진행자) 당사자들의 입장은 어떻습니까?

기자) 바이든 전 부통령은 지지세가 몰리고 있다면서, 승리를 자신했습니다. 9일 미시간에서 NBC 뉴스와 인터뷰한 내용, 들어보시겠습니다.

[녹취: 조 바이든 전 부통령] “I don’t think they’re looking for a revolution. I think they’re looking for results....”

“그들(미시간 주민들)이 혁명을 바란다고 생각하지 않는다. 실제 성과를 원하고 있다고 본다”는 말입니다.

진행자) ‘혁명이 아니라, 성과를 원한다’는 게 무슨 뜻입니까?

기자) 극단적인 진보 정책을 내세운 샌더스 의원을 공격한 겁니다. 바이든 전 부통령은 그러면서, 자신의 행정 경험을 부각시켰는데요. 부통령 재임 시절, ‘메르스(MERSㆍ중동급성호흡기증후군)’ 방역을 지휘해서, 큰 성과를 냈다고 말했습니다. 이어지는 이야기, 들어보시죠.

[녹취: 조 바이든 전 부통령] “The president has just diminished confidence anyone has in the presidency. He shouldn’t say another word....”

트럼프 대통령이 신종 코로나바이러스 사태에 관해 믿을 수 없는 말들을 해서, 대통령직에 대한 신뢰를 무너뜨렸다는 주장인데요. 반면에 자신은 차분하게 메르스에 대처해서, 미국민들을 안심시키고 큰 피해 없이 넘겼다고 설명했습니다.

진행자) 바이든 전 부통령의 이런 이야기들에 대해, 샌더스 의원은 뭐라고 합니까?

기자) 바이든 전 부통령이 상원의원 시절에 했던 일들이, 서민과 중산층에 큰 피해를 남겼다고 반격했습니다. 샌더스 의원이 현지 유세에서 한 말, 들어보시죠.

[녹취: 버니 샌더스 상원의원] “Joe voted for the disastrous trade agreements which have been horrific for the Midwest. I have lead the effort against those terrible trade agreements….”

바이든 전 부통령이 “재앙적인” 무역 협정에 찬성 투표해서, 미시간을 비롯한 중서부 지역에 타격을 입혔다는 이야기인데요. 자신은 여기에 맞서, 반대 노력을 주도했다고 강조했습니다.

진행자) 미시간 현지 여론조사에서 뒤지고 있는 상황은, 어떻게 생각합니까?

기자) 여론조사에 잡히지 않는 ‘바닥 민심’이 자신을 돕고 있다고 강조했습니다. 미시간에는 자동차 생산단지를 비롯해, 대규모 공업시설이 몰려있는데요. 이 지역 노동자들 대다수가 ‘서민과 중산층을 대변하는’ 자신에게 투표해서, 결국 이길 것이라고 내다봤습니다.

진행자) 노동자들이 실제로 샌더스 의원을 선호하나요?

기자) 그런 경향이 있습니다. 샌더스 의원은 지난 2016년 대선 당시, ‘온건ㆍ중도’를 표방하는 힐러리 클린턴 전 국무장관과 민주당 경선을 벌여 패했는데요. 하지만 미시간 예비선거에서는 근소한 차로 승리한 바 있습니다.

진행자) 현재 민주당 대통령 후보 경선 종합 성적, 어떻습니까?

기자) 지금까지 총 18개 주에서 예비선거를 치른 결과, 바이든 전 부통령이 대의원 670명을 확보해 1위입니다. 샌더스 의원은 574명으로 2위인데요. 앞으로 전체 대의원의 과반인 1천991명을 확보하는 사람이 최종 승리하게 됩니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일 백악관에서 신종 코로나바이러스 확산 대응 기자회견을 했다.

진행자) ‘아메리카 나우’, 다음 소식입니다. 트럼프 대통령이 신종 코로나바이러스의 경제 영향에 대처할 계획을 밝혔군요?

기자) 네. 세계적으로 퍼지고 있는 신종 코로나바이러스 확진자 수가 미국에서도 증가하고 있는데요. 경제에 미칠 악영향에 대한 대처 계획을 도널드 트럼프 대통령이 9일 밝혔습니다. 경기 부양 목적인데요. 10일 의회 공화당 지도부를 만나서, 이 방안의 세부 내용을 구체화하겠다고 설명했습니다.

진행자) 트럼프 대통령이 밝힌 경제 분야 대처 방안, 구체적으로 어떤 내용입니까?

기자) 주로, 봉급 생활자들이 어려움에 처하지 않도록 돕는 내용입니다. 직접 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “…discussing a possible payroll tax cut or relief, substantial relief, very substantial relief. That’s a big number. We’re also going to be talking about hourly wage….

봉급에서 징수하는 세금을 크게 감면하거나 완화하겠다는 이야기인데요. 시간당 임금을 받는 사람들이 급여를 건너 뛰는 일도 없도록, 기업들과 논의하겠다고 덧붙였습니다.

진행자) 이런 방안을 추진하는 이유가 뭡니까?

기자) 재택근무를 하거나, 휴업하는 곳이 늘고 있기 때문입니다. 바이러스 확산 차단 목적인데요. 이럴 경우 일을 못하거나 일 거리가 줄어서, 소득이 감소하는 봉급 생활자들이 상당할 것으로 전망되고 있습니다. 정부와 집권 공화당이 함께, 이들을 구제하겠다는 이야기입니다.

진행자) 실제로 그런 일이 벌어지고 있나요?

기자) 네. 주정부가 비상사태를 선포한 워싱턴주 시애틀의 경우, 정보통신 기업 대다수가 재택근무에 돌입했고요. 첨단기술 업체 집결지 ‘실리콘밸리(Silicon Valley)’가 있는 캘리포니아주에서도 비슷한 조치가 이어지고 있습니다. 연방 정부 각 기관도 일시적인 폐쇄나, 재택근무 실시에 대비하고 있습니다.

진행자) 연방정부 각 기관의 상황이 어떤가요?

기자) 각 부처별로 재택근무 교육을 실시하고 있고요. 관련 문서 작업을 진행중입니다. 이런 가운데 연방 증권감독위원회(SEC)가 임직원들에게 재택근무 명령을 내렸습니다.

진행자) 트럼프 대통령이 밝힌 경기 부양책, 그 밖에 어떤 내용입니까?

기자) 이용자 감소로 어려움에 처한, 여행ㆍ교통업계 지원책도 언급했는데요. 그밖에 종합적인 대책을 내놓겠다고 덧붙였습니다. 들어보시죠.

[녹취: 도널드 트럼프 대통령] “They will be very dramatic. So, I will be here tomorrow afternoon to let you know about some of the economic steps we're taking which will be major...."

10일 공화당 지도부와 논의 후에 다시 기자회견을 열어, ‘극적(dramatic)’이고 ‘중대한(major)’ 발표를 하겠다는 이야기입니다.

진행자) 기업과 정부 기관들이 비상 상황에 대비하고 있는데, 학교들은 어떤가요?

기자) 임시 휴교 조치가 잇따르고 있습니다. 캘리포니아 주립 버클리대학교와 뉴욕의 컬럼비아 대학교 등 유명 대학이, 최근 잇따라 교내 수업을 중단했는데요. 일부는 온라인 강좌 등으로 대체하고 있습니다.