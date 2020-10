트럼프 대통령 "수단, 테러지원국 명단서 제외" 

도널드 트럼프 대통령이 19일 수단을 테러지원국 명단에서 해제하겠다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 트위터에 “굉장한 뉴스가 있다. 큰 진전을 이뤄가고 있는 수단의 새 정부가 미국의 테러 희생자와 가족에게 3억3천500만 달러를 지불하기로 합의했다”고 적었습니다.

트럼프 대통령은 이어 “돈이 예금되면 수단을 테러지원국 명단에서 제외할 것”이라며 “이는 미국인을 위한 정의이자 수단을 위한 큰 발걸음”이라고 밝혔습니다.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!