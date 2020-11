트럼프, "화이자 고의로 대선 뒤 백신 발표" 주장

도널드 트럼프 대통령이 긍정적인 백신 발표가 대선 이후 이뤄진 것은 의도적이었다고 거듭 의혹을 제기했습니다.

트럼프 대통령은 9일부터 연달아 트윗을 올리며, 화이자 제약사를 비롯한 미 식품의약청(FDA)이 백신에 대한 진전을 대선 이후 뒤늦게 발표한 것을 비판했습니다.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!