트럼프 대통령 “카멀라 해리스는 급진 좌파” 

도널드 트럼프 대통령은 13일 카멀라 해리스 상원의원이 민주당 부통령 후보로 지명되자 공격을 본격화 했습니다.

트럼프 대통령은 이날 트윗에서 카멀라 해리스 상원의원의 실패적 급진 좌파 성향과 부진한 민주당 경선 결과에도 불구하고, “가짜 뉴스 언론이 무임 승차권을 주고 있다”고 밝혔습니다.

The Fake News Media is giving @KamalaHarris a free pass despite her Radical Left failures and very poor run in the Democrat Primary. There was nobody meaner or more condescending to Slow Joe, not even me, and yet she quickly evaporated down to almost zero in the polls. Bad!