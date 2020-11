트럼프, 플린 전 보좌관 사면…민주당 "사면권 남용"

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘러시아 스캔들’과 관련해 허위진술을 한 혐의로 기소된 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관을 전격 사면했습니다.

트럼프 대통령은 어제(25일) 자신의 트위터에 “마이클 플린 장군이 완전히 사면된다는 소식을 발표하게 돼 매우 큰 영광”이라고 밝혔습니다.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!