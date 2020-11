미국, 코로나 일일 확진 10만명 넘어…"백신 개발 연말까지"

미국의 신종 코로나바이러스 일일 확진자가 10만 명을 넘어섰습니다. 미 전역에서 코로나 확산이 다시 급증하면서 방역 조치를 강화하는 지역도 늘고 있습니다. 이런 가운데 연말까지 코로나 백신 개발이 완료될 수 있다는 전망이 나왔습니다. 박형주 기자가 보도합니다.

미 존스 홉킨스대학 코로나 온라인 상황판은 4일 미국의 신규 코로나 확진자를 10만 2천 831명으로 집계했습니다.

지난 1월 21일 미국에서 첫 확진 사례가 나온 이후 일일 기준으로 최대 규모입니다.

또 지난달 30일 미국에서 일일 확진자가 10만 233명 발생해 최다 기록을 세운 지 닷새만입니다.

앞서 6월 말, 미 국립 알레르기전염병연구소(NIAID) 앤서니 파우치 소장은 ‘일일 신규 확진자 10만 명 가능성’을 경고한 바 있는데, 5개월 만에 현실이 됐습니다.

[녹취: 파우치 소장] “I would not be surprised if we go up to 100,000 a day, if this does not turn around. And so I am very concerned.”

파우치 소장은 당시 상원 청문회에서 미국의 코로나 대응이 잘못된 방향으로 가고 있다며 “신규 환자가 10만 명까지 올라가도 놀랍지 않을 것”이라고 말했습니다.

주목되는 점은 코로나바이러스의 빠른 증가세와 광범위한 확산입니다.

존스 홉킨스대학 통계에 따르면 지난 2주간 미국의 신규 확진자 수는 이전과 비교해 45% 급등했습니다. 지난 7일 동안 하루 평균 8만 6천 352명꼴로 신규 확진자가 나오는 상황입니다.

코로나로 인한 사망자도 최근 15% 정도 늘고 있습니다.

최근 1일 평균 사망자는 846명, 또 4일 사망자는 1천 97명으로 집계됐습니다.

‘CNN’ 방송은 5일, 전 주보다 신규 확진자가 늘어난 지역이 최소 36개 주에 달하며, 앨라배마, 미시시피, 테네시 주 등 미 남동부 3개 주만 “옳은 방향으로 가고 있다”고 보도했습니다.

‘AP’ 통신에 따르면 4일 텍사스 주에서는 신규 확진자 9천 48명과 사망자 126명이 나왔고, 미주리와 네브래스카, 오클라호마 주에서는 코로나로 인한 입원환자 수가 최대를 기록했습니다.

노스웨스턴 의과대학의 로버트 머피 박사는 `AP’통신에, 현재 추세대로라면 새 정부가 출범하는 내년 1월 20일까지 10만 명 이상의 미국인이 코로나로 숨질 수 있다고 경고했습니다.

5일 기준으로 미국의 누적 확진자는 954만여 명(누적 사망자 23만 4천여 명)으로, 지금 추세대로면 1주일 안에 1천 만 명에 육박할 수 있습니다.

‘뉴욕타임스’ 신문은 하버드대 공중보건 전문가를 인용해 “코로나 확산이 봄에는 동북부 지역, 여름에는 ‘선벨트 지역’ 등 특정 지역에 집중됐지만 최근 확산세는 전국 대부분 지역에서 나타나고 있다”고 보도했습니다.

해당 지역은 다시 방역에 고삐를 죄고 있습니다.

매사추세츠 주는 이번 주부터 밤 10시부터 새벽 5시 사이 통행제재 조치(Stay-At-Home)를 취했습니다.

또 지난달부터 코로나 통제 완화 조치 3단계(Reopening Phase 3)를 시행했던 코네티컷 주는 6일부터 다시 2단계로 하향조정하고 음식점과 종교활동 등에 대한 규제를 강화합니다.

뉴욕 주는 지난 20일부터 43개 주에서 온 방문자를 대상으로 14일간 ‘자가격리’ 조치를 명령했습니다. 다만 4일부터는 뉴욕 주 방문 직전과 도착 이후 2회 연속 ‘코로나 음성 판정’을 받은 경우 격리 기간을 단축해주기로 했습니다.

유럽 지역도 최근 코로나바이러스가 빠른 속도로 재확산하고 있습니다.

영국에서는 3일 하루 2만여 명의 확진자가 나왔고, 397명이 사망한 것으로 집계됐습니다.

프랑스에서도 이날 854명이 확진 판정을 받아 4월 중순 이후 최다를 기록했습니다.

프랑스는 지난달 30일부터 전국 봉쇄에 들어갔고, 영국 정부도 5일부터 한 달간 전국 봉쇄를 시행합니다.

이런 가운데 글로벌 제약사 아스트라제네카와 함께 코로나 백신을 개발하고 있는 영국 옥스퍼드대 백신그룹 측은 4일 연내 백신 개발이 완료될 가능성을 내비쳤습니다.

[녹취: 영국 백신 TF 케이트 빙엄 위원장] “If I put on my rose-tinted specs, I would hope that we will see positive interim data from both of Oxford and from Pfizer/BioNTech in early December. And if we get that, I think we've got a possibility of deploying by year-end.”

낙관적으로 전망한다면 옥스퍼드와 화이자/바이오엔테크 백신에 대한 긍정적 결과가 다음달 초에 나오고, 이럴 경우 연말까지 백신 사용이 가능할 수 있다는 겁니다.

한편 세계보건기구(WHO) 테드로스 아드하놈 게브레예수스 사무총장은 이날 전 세계에서 약 200여 개 백신이 개발 중이라며, WHO 는 일부가 아닌 모든 사람이 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스 박형주입니다.